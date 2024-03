Recept: Tonijn Aioli Dip

Als je je smaakpapillen naar de kust van Spanje of de stranden van Griekenland wilt vervoeren, is een van de beste plaatsen om te beginnen met het mediterrane dieet. Er bestaat geen eenduidige definitie van het mediterrane dieet, maar het bevat veel groenten, fruit, volle granen, noten, zaden, olijfolie en zeevruchten. Deze Tonijn Aioli Dip met Balsamico Drizzle is een smaakvolle manieren om mediterrane flair op je eettafel te brengen. Deze perfecte dip zit boordevol smaak. Serveer met rauwe groenten voor een gezond, koolhydraatarm voorgerecht.

Lees ook: Recept: Israëlische Tahini

Tonijn Aioli Dip met Balsamico Drizzle

Bereidingstijd: 15-20 minuten

Kooktijd: 10-15 minuten

Porties: 4

Ingrediënten

1 blik Tonijn in Olijfolie

1/4 kopje balsamicoazijn

1 gedroogd laurierblad

1 takje verse rozemarijn

½ kopje mayonaise

2 eetlepels kappertjes, uitgelekt

2 ansjovis

1/2 citroen, alleen sap (ongeveer 1 1/2 eetlepel)

Rauwe groenten, zoals wortelen, selderij, komkommer spiesjes, andijvieranden, gesneden venkel– en paprikareepjes, om te dippen

Lees ook: 10 x Meze gerechten in Cypriotische stijl!

Bereiding

Laat de tonijn uitlekken en bewaar 2 eetlepels olie.



Meng balsamicoazijn, laurier en rozemarijntakje in een kleine pan. Breng aan de kook en laat inkoken tot het stroperig is, ongeveer 1 eetlepel. Laat iets afkoelen; gooi het laurierblad en het takje rozemarijn weg.



Verwerk tonijn en bewaarde olie, mayonaise, kappertjes, ansjovis en citroensap in een blender of keukenmachine tot een gladde dip. Breng over naar een platte serveerschaal. Besprenkel met balsamicosiroop. Serveer met rauwe groenten.