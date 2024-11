Laatst geüpdatet op november 1, 2024 by Redactie

De Too Faced Born This Way Soft Matte Foundation is een hoogwaardige matte foundation die 24 uur lang dekking biedt, oneffenheden camoufleert en een vette huid reguleert zonder de huid uit te drogen. De foundation is verkrijgbaar in 30 kleuren.

WAAROM IS HET ZO AMAZING?

NIEUWE EN VERBETERDE FORMULE

• Bedekt moeiteloos oneffenheden en zorg voor een egale, zachte matte finish

• Kleurechte formule • Droogt niet uit

VOOR EEN NATUURLIJKE, EFFEN HUID

• Geeft de huid een gladde look, droogt niet uit en reguleert een vette huid

• Vermindert de zichtbaarheid van poriën

• Verstopt de poriën niet

• Klontert niet, vlekt niet + hoopt niet op in fijne lijntjes

• Vrij van gluten en minerale olie. Vegan-friendly.

PRO TIPS

HOW TO APPLY: Breng een kleine hoeveelheid met de vingers aan op de huid voor een mooie, effen finish. Gebruik een kwast of spons als je de dekking nog iets meer wilt verdelen en egaliseren. Deze foundation geeft een zachte matte finish, maar je kunt eventueel ook nog Born This Way Soft Blur Setting Powder (€ 39,-) aanbrengen.

TF PRO TIP: Door de foundation op de huid te drukken en te deppen, krijgt je instant coverage en zorg je ervoor dat de foundation goed blijft zitten.

Voor een meer natuurlijke finish breng je een dun laagje op het hele gezicht aan en dep of ‘stippel’ je iets meer foundation alleen op de plekken waar je meer dekking nodig hebt.

BORN THIS WAY SOFT MATTE OIL-CONTROLLING FOUNDATION + 24-HOUR WEAR

Verkoopprijs €47,-