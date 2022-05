Top 3 trouwjurken waaruit je kunt kiezen

Om ervoor te zorgen dat de meest onvergetelijke dag van je leven nog onvergetelijker wordt, wil je er alles aan doen om er zo goed mogelijk uit te zien. Het kiezen van een trouwjurk is misschien wel een van de moeilijkste zaken, die komt kijken bij de voorbereiding van de bruiloft. Dit is namelijk de jurk welke door vele onthouden zal worden, maar ook de jurk die je op de belangrijkste dag van je leven aan hebt. Daarom gaan we in deze blog de top drie trouwjurken bespreken, om de keuze hopelijk iets makkelijker te kunnen maken.

Waarom een trouwjurk

Eerst gaan we het hebben over waarom een trouwjurk een goede keuze is voor de bruiloft. Een trouwjurk is namelijk een traditioneel kledingstuk welke door de vrouw wordt gedragen, wanneer de vrouw gaat trouwen. Dat het een traditie is betekent niet dat het om een oude trouwjurk gaat, om de traditie voort te zetten worden namelijk de nieuwste trouwjurken ontworpen.

Zeemeerminnen trouwjurk

Om gelijk goed te beginnen gaan we het hebben over een zeemeerminnen trouwjurk, deze trouwjurk is namelijk de jurk welke het meeste van het lichaam laat zien. Niet dat de jurk heel open is maar dat deze het strakst om het lichaam heen zit. Deze jurk zit namelijk van bovenaf tot aan onder de heupen strak om het lichaam heen, waardoor je postuur volledig tot zijn recht komt. Onder de heupen begint de jurk uit te lopen tot een soort rok. Deze jurk wordt dan ook voornamelijk gedragen door vrouwen, die graag hun lichaam willen laten zien in de bruidsjurk. Daar is de bruidsjurk mermaid namelijk de ideale jurk voor.

Prinsessen trouwjurk

De volgende trouwjurk is de prinsessen trouwjurk, welke eigenlijk het tegenovergestelde is van de zeemeerminnen trouwjurk. De prinsessen trouwjurk zit namelijk wel strak rond de taille, maar onder de taille bloeit deze jurk uit tot een volumineuze jurk. Door het uitbloeien naar een volumineuze jurk laat deze jurk gegarandeerd een goede indruk achter. Deze prinses bruidsjurken zijn de perfecte trouwjurken, om van jouw bruiloft een echt sprookje te maken.

A-lijn trouwjurken

En tot slot de A-lijn trouwjurk welke een meer classic design trouwjurk is, maar wel te verkrijgen in een moderne stijl uiteraard. De A-lijn trouwjurk zit tussen de Zeemeerminnen en de prinsessen trouwjurken in. Ook de A-lijn trouwjurk begint weer strak om de taille heen en loopt daarna uit tot een soort rok. Deze rok loopt subtieler uit dan de brede rok van de prinsessen trouwjurk, maar in tegenstelling tot de zeemeerminnen trouwjurk loopt deze boven de heup al uit.