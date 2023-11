Top zes kerstmarkten van dit jaar in Zweden

Laatst geüpdatet op november 2, 2023 by Redactie

Terwijl de dagen steeds korter worden, begint de magie van Kerstmis. Kerstmarkten, Zweedse tradities zoals het feest van Sint Lucia, een festival ter ere van het licht, feestelijke kerstbuffetten en andere culinaire hoogstandjes die typisch bij de feestdagen horen, worden ingeluid. Wat dacht je ervan om Zweden te bezoeken om meer te leren over de cultuur, van de gelegenheid gebruik maken om je kerstinkopen doen en de kersttradities van dichtbij meemaken? Van noord naar zuid is hier een voorproefje van de populairste kerstmarkten van Zweden, gelegen in zowel grote steden als kleine dorpen:

Lees ook: Kerstmarkten in Finland: een Scandinavische kerstervaring

Mårbacka, Värmland

Voor de vroege vogels die niet kunnen wachten op de kerstperiode: noteer in je agenda van 2 tot en met 5 november vindt de charmante kerstmarkt in Mårbacka in Värmland plaats! De kerstmarkt in Mårbacka Minnesgård, het huis van Selma Lagerlöf, in Östra Ämtervik, net buiten Sunne, is een van de populairste kerstmarkten van Zweden en Värmland en toont jaarlijks handwerk van wereldklasse dat in eigen huis wordt geproduceerd. Op de kerstmarkt van Mårbacka heb je ook de mogelijkheid om kerstlekkernijen rechtstreeks bij de opwindende voedselexposanten te kopen. Ga hier naar de website.

Geopend: 02 – 05 november 2023

Jamtli, Jämtland

Deze jaarlijkse kerstmarkt in Östersund wordt gehouden in het Jamtli Museum, algemeen bekend als het Zweedse Kerstmuseum. Op de kerstmarkt bij Jamtli beleef je een echte beleving tijdens het shoppen van kerstcadeaus en lekkernijen voor de kersttafel. Ervaar meer dan 200 unieke lokale ambachtslieden in handwerk en eten uit Jämtland Härjedalen! De supergrote adventskalender met elke dag nieuwe verrassingen is een bezoek waard. Ga hier naar de website.

Open: 8-10 december 2023. Vrijdag 8 14-20 december, zaterdag 9 11-18 december, zondag 10 december 11-17

Skansen, Stockholm

Het openluchtmuseum Skansen, gelegen in het Koninklijke Djurgården (een nationaal stadspark) in Stockholm, is een belangrijke Zweedse trekpleister. Ervaar een historische kerstmarkt, die dateert uit 1903. Hier kun je alles kopen, van handwerk en design tot snoep, zelfgemaakte kaarsen en geheime kerstcadeaus. Skansen heeft voor elk wat wils, van het ontmoeten van de dieren van de bewoners tot het deelnemen aan ambachtelijke activiteiten. Ga hier naar de website.

Open: Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 24 november tot en met 17 december 2023, van 10.00 tot 18.00 uur.

Liseberg, Göteborg

In het pretpark Liseberg in het centrum van Göteborg wordt de grootste kerstmarkt van Zweden gehouden. Het park is versierd met miljoenen fonkelende lichtjes en meer dan duizend kerstbomen. Als onderdeel van de kerstervaring kun je deelnemen aan het Zweedse kerstdiner “Julbord” – een buffet met veel warme en koude gerechten. Het pretpark biedt spannende attracties en een ijsbaan. Ga hier naar de website.

Open: 18-19, 24-26 november en 1-3, 6-10, 13-23, 26-30 december 2023.

Medieval Christmas, Gotland

In december wordt de UNESCO-werelderfgoedstad Visby opnieuw omgetoverd tot een middeleeuwse stad – een prachtige gelegenheid om Gotland te bezoeken. De kerstsfeer in een historische ambiance, met concerten, shows, theaters, glühwein en natuurlijk: de kerstmarkt wacht op je in een middeleeuws kerstspektakel. Kom Kerstmis beleven in Gotland.

Visby-kerstmarkt: 8 – 10 december 2023.

Huseby Bruk, Småland

In Huseby wordt de grootste kerstmarkt ter wereld gehouden. Hier vindt je een grote verscheidenheid aan exposanten: vakkundige ambachtslieden en spannende boerderijbedrijven met hun eigen delicatessen. Elke avond worden er 500 marshals en 200 kerstbomen aangestoken, waardoor er een fantastische en magische sfeer ontstaat. De Kerstman is aanwezig en er zijn leuke activiteiten voor het hele gezin. Ga hier naar de website.

Geopend: 11-19 november 2023.

Foto Credits: Ola Ericson/imagebank.sweden.se