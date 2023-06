Toptitels voor het hele gezin bij Pathé in de maand juli

Laatst geüpdatet op juni 29, 2023 by Redactie

De zomer is begonnen en dat merken we! Reden genoeg om een bezoekje te brengen aan de koele bioscoopzaal. Deze maand verschijnen er een aantal langverwachte toptitels voor filmliefhebbers van klein tot groot. Zo kun je juli direct vol actie beginnen samen met Tom Cruise en zijn team in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, de gevaarlijkste missie tot nu toe. Fan van legendarisch regisseur Christopher Nolan? Dan is zijn nieuwste thriller Oppenheimer een must-see, met o.a. Cillian Murphy en Emily Blunt in de hoofdrol. En vergeet niet de nu al veelbesproken film Barbie, die op 19 juli uitkomt én op 18 juli al te zien is tijdens de eenmalige Barbie Night bij Pathé. Een film met avontuur, komedie en een bekende sterrencast met namen zoals Margot Robbie en Ryan Gosling.



Er is voor iedere leeftijd wat wils. Zo genieten de kleinste filmfans deze maand van de terugkeer van oude en nieuwe slijmvrienden in de Oneindige Slijmfilm én staat er weer een kleuterbios op de agenda met de gezellige film Juf Roos op reis naar de Regenboog. En dat is niet alles dat terugkeert; vijftig jaar na Bowie’s laatste Ziggy Stardust-optreden keert zijn beroemde alter ego terug op het podium en in bioscopen wereldwijd tijdens Ziggy Stardust: The Global Premiere. Daarnaast staat Pathé op 1 juli (Keti Koti) stil bij de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Pathé brengt op deze dag de Nederlandse film Hoe Duur was de Suiker terug naar het grote doek.

Pathé Specials

Themadag: Hoe Duur was de Suiker – 1 juli

Op 1 juli staat Pathé stil bij Keti Koti waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Daarom is op zaterdag 1 juli de Nederlandse film over de geschiedenis van de slavernij Hoe Duur was de Suiker te zien bij Pathé. De film vertelt het verhaal van twee halfzusjes in het achttiende-eeuwse Suriname: de blanke Sarith en haar lijfslavin Mini-Mini. Terwijl Sarith verbitterd raakt door het harde leven in de kolonie, krijgt Mini-Mini haar eigen kans op geluk. Kan en durft ze die te grijpen ten koste van haar meesteres en halfzus?

Music: Ziggy Stardust: The Global Première – 3 juli

Vijftig jaar na Bowie’s laatste Ziggy Stardust-optreden keert zijn beroemde alter ego terug op het podium van de Hammersmith Apollo en in bioscopen wereldwijd. Op 3 en 6 juli vindt de Wereldpremière plaats van een digitaal gerestaureerde versie van Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture.

Kleuterbios: Juf Roos op reis naar de Regenboog – 16 juli

Juf Roos en Gijs gaan op vakantie en daar hebben ze superveel zin in. De lunchpakketjes zijn gemaakt, de koffers gepakt … de reis kan beginnen! Maar dan gaat er iets mis. Gijs slaat per ongeluk de rode roos van de jurk van de juf waardoor die haar magie verliest. In de kist van Oma Rosalinde vinden Juf Roos en Gijs gelukkig een oplossing. Als ze alle kleuren van de regenboog verzamelen, kunnen ze de jurk weer maken: een behoorlijke zoektocht maar wel een hele leuke!

Barbie Night – 18 juli

Op Dinsdag 18 juli kunnen Barbie fans alvast genieten van een eenmalige Barbie Night bij Pathé. Een avond waar iedereen welkom is en waar we authenticiteit vieren. Inclusief een hapje, drankje en een goodiebag met verrassingen die zelfs Barbie jaloers zouden maken. Dus trek je meest sprankelende outfit uit de kast, laat die kleuren exploderen en voeg een Touch of Pink toe, want dat is natuurlijk de dresscode van de avond.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 13 juli

Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn IMF-team beginnen aan hun gevaarlijkste missie tot nu toe: het opsporen van een angstaanjagend nieuw wapen dat de hele mensheid bedreigt, voordat het in verkeerde handen valt. Er volgt een dodelijke race rond de wereld waarbij controle over de toekomst en het lot van de wereld op het spel staan en Ethan wordt geconfronteerd met duistere krachten uit zijn verleden. Te zien in Dolby Cinema, Atmos, ScreenX, IMAX, 4DX.

Barbie – 19 juli

In de film transformeert Margot Robbie in de pop genaamd Barbie die in Barbieland woont. Ze wordt gedwongen te vertrekken vanwege haar zogenaamde ‘imperfecties’. Gevolg is dat ze op avontuur gaat in de echte wereld en ontdekt dat perfectie alleen van binnen te vinden is. Te zien in Dolby Cinema.

Oppenheimer – 20 juli

De wetenschapper J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) leidt het zeer geheime Manhattanproject. Onder meer de Hongaarse wetenschapper Edward Teller, die de waterstofbom uitvindt, werkt eraan mee. Oppenheimer is getrouwd met Katherine (Emily Blunt), maar heeft een affaire met Jean Tatlock (Florence Pugh), een lid van de Communistische Partij. De overheid acht haar gevaarlijk voor de belangen van de Amerikaanse veiligheid. Oppenheimer is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvinding van de atoombom. Geschreven en geregisseerd door Christopher Nolan. Te zien in Dolby Cinema, Atmos, IMAX.

KIDS films bij Pathé

De oneindige Slijmfilm – 5 juli

Indy’s (Bibi) slijmavontuur gaat verder als een mysterieuze slijmsteen met magische krachten plotseling vanuit de ruimte opduikt. Wanneer deze in handen valt van slechterik Xenia Kobalt krijgt opeens de hele wereld ruzie met elkaar. Samen met oude en nieuwe slijmvrienden en de vrolijke alien Klatu moet Indy tot het oneindige gaan om Xenia te Stoppen. Gaat het haar lukken?

Elemental – 12 juli

De nieuwe Disney-Pixar film Elemental speelt zich af in Elemental City, waar vuur-, water-, land- en luchtinwoners samen leven. In de film leren we Ember kennen, een stoere, gevatte en vurige jonge vrouw. Ze is bevriend met het leuke, sappige go-with-the flow personage Wade. Hun vriendschap zorgt ervoor dat Ember de overtuigingen over de wereld waar ze in leven in twijfel trekt.

Films bij Pathé Thuis

John Wick 4 – Vanaf 29 juni EST en 14 juli TVOD beschikbaar op pathe-thuis.nl

De prijs op John Wicks hoofd wordt steeds hoger en zijn gevecht tegen het moordenaarsgilde The High Table ontwikkelt zich tot een wereldwijde strijd. Hij moet het opnemen tegen een nieuwe vijand met allianties over de hele wereld.