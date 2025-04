Laatst geüpdatet op april 14, 2025 by Redactie

Toxoplasmose is een ziekte die wordt veroorzaakt door een infectie met een parasiet, Toxoplasma gondii. Toxoplasmose komt voor bij veel dieren, niet alleen bij katten. De oorzaak is een parasiet, Toxoplasma gondii, die in de natuur voorkomt (in zand, in de grond, in planten, enz.). Eieren die door dieren zoals herkauwers en knaagdieren worden opgegeten, ontwikkelen zich tot larven. Deze larven ontwikkelen zich op verschillende plekken in het lichaam als cysten. De buitenkat raakt op zijn beurt besmet door het jagen op besmette dieren. Binnenkatten, die alleen bewerkt voedsel eten, lopen weinig risico op toxoplasmose.

Hoe krijg je toxoplasmose?

Feline toxoplasmose is een zoönose, een ziekte die op mensen kan worden overgedragen. Maar raak niet in paniek: als je de essentiële hygiëneregels in acht neemt, bescherm je je tegen de ziekte. Vergeet niet om je handen te wassen nadat je je kat hebt aangeraakt en draag handschoenen wanneer je de kattenbak regelmatig schoonmaakt. Een geïnfecteerde kat scheidt doorgaans ongeveer 3 weken lang toxoplasma uit via zijn ontlasting, voordat hij immuun wordt.



Houd er rekening mee dat het samenleven met een kat geen verhoogd risico op besmetting met zich meebrengt. Omdat katten niet de voornaamste overbrenger van de ziekte zijn, is het voldoende om de hygiënevoorschriften in acht te nemen. Aan de andere kant moet rauw of onvoldoende verhit vlees uit het dieet worden geweerd en is het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat groenten goed worden gewassen; vooral voor mensen die risico lopen, zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem en zwangere vrouwen. Toxoplasmose kan inderdaad gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de foetus.

Wat zijn de symptomen van toxoplasmose bij katten?

Een kat die besmet is met toxoplasmose vertoont doorgaans geen symptomen van de ziekte, omdat het zelden voorkomt dat de ziekte zich daadwerkelijk ontwikkelt. Meestal scheidt een kat die net besmet is, gedurende ongeveer 3 weken parasieteneitjes uit. Dan ontwikkelt de kat immuniteit. Als de kat in de loop van zijn leven opnieuw toxoplasmose krijgt, zullen er geen eitjes meer in de ontlasting zitten.



In zeldzame gevallen kan de ziekte ook optreden bij katten die al verzwakt zijn door een andere ziekte, zoals leukemie, infectieuze peritonitis of kattenaids. Toxoplasmose kan door de vorming van cysten in de spieren en de hersenen neurologische aandoeningen, pancreatitis, hepatitis, etc. veroorzaken. De diagnose is moeilijk omdat er geen typische symptomen van toxoplasmose zijn. Er wordt dan aangenomen dat er sprake is van een ziekte, maar het is niet volledig bewezen.

Welke behandelingen zijn er voor toxoplasmose?

Net zoals het voor de dierenarts lastig is om een ​​diagnose te stellen, is het ook lastig om één enkele behandeling voor toxoplasmose aan te bieden. Er kunnen meerdere behandelingen tegelijk worden toegediend, zoals antibiotica of medicijnen die het lichaam ondersteunen.