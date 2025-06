Traditionele schoonmaaktools houden je vloer niet écht schoon, blijkt uit onderzoek

Laatst geüpdatet op juni 3, 2025 by Redactie

In een huis met harde vloeren is nat schoonmaken essentieel. Toch gebeurt dit in Nederland zelden structureel. Volgens Dyson’s eerste Global Wet Cleaning Study dweilt slechts 18% van de Nederlanders altijd als onderdeel van hun schoonmaakroutine. En dat terwijl 93% van de huishoudens harde vloeren heeft. Waarom blijven we dan hangen in oude gewoontes?



“Veel mensen grijpen pas naar dweil of doek als er zichtbaar vuil ligt,” zegt Matthew Lee, Senior Research Scientist bij Dyson. “Maar bij hardnekkige vlekken, haren en allergenen, zeker in huizen met huisdieren, is regelmatig en doeltreffend nat reinigen cruciaal.”

Wat Nederlanders écht vinden van schoonmaken

De traditionele mop voert nog altijd de boventoon in Nederland, maar laat qua effectiviteit veel te wensen over. Nederlanders noemen vooral deze frustraties:

Tijdrovendheid (27%)

Langdurige droogtijd van vloeren (25%)

Lastige hoekjes en moeilijk bereikbare plekken (14%)

Daarnaast heerst er twijfel over het nut van geavanceerde schoonmaakmachines:

34% is tevreden met hun huidige methode

31% ziet simpelweg de noodzaak niet

39% noemt kosten als barrière

Klassiek poetsen met moderne uitdagingen

De schoonmaakroutine van veel Nederlanders is reactief: pas schoonmaken als het niet anders kan. Bovendien blijft men trouw aan de volgorde stofzuigen-dan-dweilen: 82% poetst in losse stappen in plaats van geïntegreerd.



Dat terwijl vloertypes zoals vinyl en laminaat (60%) en gladde oppervlaktes (61%) juist vragen om regelmatige, efficiënte reiniging. En in een gemiddeld huishouden, vaak met twee personen, een hond of kat, loopt het vuil zich snel op.

Huisdieren: geliefd, maar niet zonder gevolgen

In 54% van de Nederlandse huishoudens woont een huisdier, en dat heeft directe invloed op de schoonmaakroutines. Honden en katten zorgen voor gezelligheid, maar brengen ook extra uitdagingen met zich mee: natte poten, haren op de vloer en rondslingerende brokjes zijn dagelijkse kost. Toch noemt slechts 13% van de Nederlanders huisdiergerelateerde rommel als reden om nat te reinigen.



Nederlandse huisdierbezitters dweilen vaker dan huishoudens zonder huisdieren, maar blijven grotendeels vasthouden aan traditionele tools zoals de dweil of natte doek. Slechts 6% gebruikt een 2-in-1 apparaat dat stofzuigen en nat reinigen combineert.



Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders relatief weinig aandacht besteden aan dagelijkse dierenvervuiling bij hun schoonmaakroutines. Dat suggereert dat veel huishoudens zich nog niet bewust zijn van de hygiënische impact van huisdieren.



“Huisdierharen kunnen onzichtbare allergenen verspreiden via meubels, vloeren en kleding,” benadrukt Lee. “Alleen goed nat reinigen verwijdert deze écht.” kan allergenen verspreiden via meubels, vloeren en kleding. Alleen goed nat reinigen verwijdert deze écht.”

Dyson introduceert de slimme oplossing voor nat reinigen

De resultaten van het onderzoek laten zien dat traditionele schoonmaakmethodes – zoals dweilen met een emmer – vaak tijdrovend zijn en niet het gewenste hygiënische resultaat leveren. Slechts een klein deel van de Nederlanders gebruikt een natreinigingsmachine, terwijl bijna iedereen harde vloeren heeft. Dit zorgt voor frustratie, zeker in huishoudens met huisdieren waar haren en modderige poten extra schoonmaakdruk geven.



Daarom ontwikkelde Dyson slimme oplossingen die deze dagelijkse ergernissen aanpakken: van droog én nat vuil tegelijk verwijderen, tot probiotische reiniging die blijft doorwerken nadat je klaar bent. Voor huishoudens die efficiënter en grondiger willen schoonmaken, biedt Dyson drie toekomstgerichte innovaties.

Nederlanders die wél een schoonmaakformule gebruiken, doen dat vooral vanwege:

Frisheid (40%)

Effectieve vlekverwijdering (38%)

Het gevoel dat water alleen niet genoeg is (35%)

Maar opvallend: hygiëne is in Nederland een minder belangrijke motivatie dan in veel andere landen. Dyson wil consumenten helpen om met kennis én technologie betere keuzes te maken.