Trailer: ‘Echte Jongens op Safari’!

Laatst geüpdatet op augustus 11, 2025 by Redactie

Vanaf vrijdag 22 augustus is het eindelijk zover, dan is het eerste seizoen van Videoland Original ‘Echte Jongens op Safari’ te streamen bij Videoland. Brace, Davinio Enriqueo, Joshua Luza, Justin Mooijer (Janey Jacké), Meedo, Melle van Rooijen, Roy Donders, Dusty Taconis, Tony Wyczynski, Nick Eshuis, Sem van Dijk en Sjorleone ruilen hun comfortabele leven in voor de uitgestrekte open vlakte van Kenia. Klik hier voor de langverwachte trailer van ‘Echte Jongens op Safari’.

In de eerste aflevering arriveren de jongens op de savanne, waar al snel duidelijk wordt dat het verblijf allesbehalve ontspannen wordt. De eerste opdrachten vragen om samenwerking, maar de verschillen in aanpak en karakter komen snel aan de oppervlakte. Te midden van wilde dieren en ongerepte natuur gaan deze twaalf kleurrijke persoonlijkheden de strijd met zichzelf én met elkaar aan. Vriendschappen worden op de proef gesteld, ego’s botsen en grenzen worden verlegd, alles onder de begeleiding van Geraldine Kemper. Na het succes van ‘Echte Meisjes in de Jungle’ is het nu tijd voor de mannen om zich te bewijzen: wie neemt de leiding, wie klapt dicht en wie weet zich staande te houden in het Afrikaanse wild?



De Videoland Original ‘Echte Jongens op Safari’ wordt geproduceerd door Warner Bros International Television Production Nederland en is van vrijdag 22 augustus wekelijks exclusief te streamen bij Videoland.