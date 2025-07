Trailer Wisdom of Happiness onthuld op 90e verjaardag van spiritueel leider Dalai Lama

Laatst geüpdatet op juli 7, 2025 by Redactie

Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de Dalai Lama wordt vandaag de officiële trailer gelanceerd van Wisdom of Happiness, een spirituele documentaire die een unieke inkijk biedt in het leven en het denken van de Dalai Lama. Wisdom of Happiness werd geregisseerd door Barbara Miller (#FemalePleasure) en Philip Delaquis, en geproduceerd over een periode van zes jaar. Acteur en mensenrechtenactivist Richard Gere trad op als executive producer. Bekijk hier de trailer.



In Wisdom of Happiness worden archiefbeelden, persoonlijke getuigenissen en één-op-één gesprekken met de spirituele leider afgewisseld met elkaar. De Dalai Lama kijkt hierbij meermaals rechtstreeks in de camera, alsof hij zijn publiek persoonlijk toespreekt. Hierbij staan thema’s als innerlijke rust, mededogen en hoe om te gaan met angst en chaos in de wereld centraal.

Synopsis

Wisdom of Happiness is een intieme documentaire met de 90-jarige Dalai Lama, die zijn visie deelt op hoe we kunnen omgaan met de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. In de film richt hij zich rechtstreeks tot de kijker en spreekt hij over het vinden van innerlijke rust en universeel geluk.



De documentaire is gemaakt door Barbara Miller en Philip Delaquis, en ging vorig jaar in wereldpremière op het filmfestival van Zürich. Richard Gere is een van de producenten.