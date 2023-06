Trauma: 3 manieren om een relatie weer op het goede spoor te krijgen

Laatst geüpdatet op juni 20, 2023 by Redactie

Een trauma is een “schokkende en gevaarlijke gebeurtenis die je ziet of die je overkomt. Tijdens zo een gebeurtenis denk je dat jouw leven of dat van anderen in gevaar is. Feit is dat trauma elke gebeurtenis kan zijn die een langdurige negatieve indruk achterlaat op elk aspect van ons leven, zowel fysiek als psychologisch. Hoewel er dramatische voorbeelden zijn, zoals seksueel misbruik of aanranding, kan trauma ook een ruzie met een familielid zijn of in een omgeving zijn waar je langere perioden van oordelen of pesten ervaart. En ze kunnen allemaal traumatische effecten veroorzaken die een negatieve invloed kunnen hebben op ons vermogen om gezonde, duurzame relaties te creëren – en te onderhouden.



Zelfs als we in staat zijn om de specifieke patronen die we willen veranderen te verwoorden, is het veel moeilijker om de manier waarop we ons gedragen op momenten van conflict daadwerkelijk te veranderen. Toch is het mogelijk om te genezen van een trauma en te genieten van een gezonde, duurzame relatie met je partner; zelfs als je herhaaldelijk de verbinding met je partner saboteert, kun je de relatie nog steeds herstellen en sterker maken dan voorheen.



Om met de genezing te beginnen, moet je toegang krijgen tot oud trauma en het verwerken. Dit betekent verder gaan dan praten over het verleden en nadenken over hoe je in de toekomst wilt veranderen. Hier zijn 3 manieren om een relatie weer op het goede spoor te krijgen.

1. Ga verder dan woorden en logica

Praattherapie kan nuttig zijn, maar trauma kan niet altijd via verbale middelen worden benaderd en opgelost. Dit komt omdat de linkerhersenhelft – het deel dat de taal en logica regelt – vaak de minder dominante hersenhelft is wanneer trauma optreedt. De linkerhersenhelft kan zelfs worden ‘uitgeschakeld’ tijdens of na een traumatische gebeurtenis, wat verklaart waarom gesprekstherapie vaak beperkt is in het helpen van mensen om hun trauma op te lossen.



Dans, beweging of andere creatieve middelen die meer op de rechterhersenhelft steunen, zijn misschien beter geschikt om een doorbraak in traumagenezing te bereiken. Hoewel het werken met een gekwalificeerde dans-/bewegingstherapeut de veiligste manier is om het oude trauma volledig uit het lichaam te bevrijden, zijn er activiteiten die je zelf kunt proberen om je te helpen verder te gaan met pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden.



Meezingen met je favoriete liedje, dansen of schilderen kan bijvoorbeeld opgekropte emoties bereiken en het trauma herkaderen om er een positieve betekenis aan te ontlenen. Creatieve interventies, zoals een dans om verdriet los te laten, een veilige ruimte creëren om onze gevoelens met dieper bewustzijn te verwerken.

2. Herbedraad het zenuwstelsel

Ons autonome zenuwstelsel bestaat uit twee componenten: het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Ze werken samen om ons te helpen in een neutrale staat te komen nadat we spanning of shock hebben ervaren. Wanneer we extreme stress of trauma ervaren, wordt de balans tussen de twee componenten verstoord. Dit creëert een disfunctionele toestand in ons lichaam die zich manifesteert als constante angst en uit de hand gelopen reacties, die beide zelfs de meest liefdevolle relaties in gevaar kunnen brengen.



Gelukkig kunnen we allemaal ons zenuwstelsel opnieuw bedraden om terug te keren naar zijn neutrale staat, ongeacht het soort trauma dat we hebben meegemaakt. De neuroplasticiteit van onze hersenen – het vermogen van de hersenen om zichzelf te reorganiseren door gedurende het hele leven nieuwe neurale verbindingen te vormen – stelt ons in staat onze emoties en gedragingen zo te vormen dat er veel gezondere patronen in onze relaties ontstaan.



Dus in plaats van overdreven te reageren bij het eerste teken van een conflict in je relatie, kun je je zenuwstelsel opnieuw bedraden om kalm te blijven zonder jezelf te vertellen dat je moet ontspannen of frustratie onderdrukken om kalm te blijven. Begin klein door kleine nieuwe gewoonten in je leven op te nemen. Als je woede in je voelt opkomen, probeer dan de volgende 30 seconden niets te zeggen. Haal diep adem en voel in plaats daarvan wat er in je lichaam gebeurt. Je voelt misschien een hete energie door je lichaam stromen. Als je dit eenmaal hebt vastgesteld, is het veel gemakkelijker om het los te laten en in plaats daarvan je fysieke toestand te verzachten tot zachtheid en empathie. Je kunt ook je hand uitstrekken om je partner te laten zien dat je je probleem samen wilt oplossen in plaats van tegen elkaar.

3. Bevrijd trauma van het lichaam

Emotioneel trauma heeft vaak een levensveranderende impact op het lichaam in de vorm van chronische pijn, vermoeidheid en andere lichamelijke aandoeningen; toch worden de meest populaire vormen van traumatherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, zelden gebruikt bij het fysieke lichaam in het genezingsproces.



Een van de krachtigste manieren om trauma uit het lichaam los te laten, is door fysieke beweging. Beweging omvat handelingen die zo klein zijn als ademhalen of andere manieren om negatieve energie vrij te maken, zoals somatische beweging en dans. Dans-/Bewegingstherapeuten zijn gecertificeerde psychotherapeuten die vaak zijn opgeleid om cliënten te helpen hun trauma te helen door middel van beweging.



Als het veilig voelt, kun je voor jezelf beginnen door middel van eenvoudige, zachte bewegingen verbinding te maken met je lichaam. Door wat rustige ruimte in te nemen om je armen uit te strekken of de spanning in je schouders weg te rollen, kun je weer harmonieus met jezelf in contact komen. Verbinding maken met je lichaam is een essentiële stap om trauma te helen, omdat het de gewoonte van verdoving en dissociatie van het lichaam kan doorbreken, wat ons belemmert om toegang te krijgen tot het in het lichaam opgeslagen trauma dat moet worden losgelaten.