Treat yourself: De kracht van winkeltherapie

Heb je ook wel eens de neiging om jezelf te trakteren na een stressvolle periode? Wees gerust, je bent niet alleen. Onderzoek wijst uit dat 3 op de 4 personen zichzelf regelmatig trakteert.[1] Het kopen van nieuwe spullen na een periode van stress heet ‘retail therapy’ ofwel winkeltherapie. In dit artikel worden de psychologische aspecten van winkeltherapie uitgelegd, en hoe je het beste uit de ervaring kan halen.

De psychologie achter winkeltherapie

Winkeltherapie is natuurlijk geen echte therapie die jouw stemming kan veranderen. Toch kan het een tijdelijke oplossing geven. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak nieuwe aankopen doen als ze negatieve emoties ervaren en het gevoel hebben dat ze geen controle hebben. Jezelf trakteren op een product geeft namelijk:

Gevoel van controle. Het doen van een gerichte aankoop geeft tijdelijk de regie terug aan de consument. Dit zorgt voor een geruststellend gevoel.[2]

Blijdschap. Bij het doen van een aankoop maakt het lichaam dopamine aan wat een geluksgevoel creëert, ook op de lange termijn (82% van de consumenten is na twee weken nog steeds blij met de aankoop).[3]

Afleiding. Winkelen staat los van het reguliere werk en privéleven waardoor consumenten negatieve gevoelens tijdelijk kunnen loslaten en zich volledig kunnen onderdompelen in de ‘retail experience’.

Sociale interactie. Negatieve emoties resulteren vaak in minder sociaal contact. Winkelen helpt om deze negatieve spiraal te doorbreken en toch onder de mensen te komen.

Waar gaat jouw geld heen?

De meest geliefde therapeutische aankoop van consumenten is eten en drinken en staat daarmee met stip op 1.[4] Op de tweede plaats staan kleding en accessoires en als derde komen de betaalbare cosmetica en andere beauty-producten. Interessant is het verschil in uitgaven. Aan eten en drinken wordt bijvoorbeeld minder uitgegeven per traktatie (11 euro) dan aan kleding en accessoires (50 euro).

De ultieme therapeutische winkelervaring

Winkeltherapie is een samenspel van het doen van een aankoop, het product en de winkelervaring. Om het te laten slagen moeten alle elementen in balans zijn. Daarom een aantal tips om het meeste uit het moment te halen:

Blijf binnen budget. De meeste consumenten gaan voor de betaalbare traktaties. Meestal kan je tussen de 10 en 30 euro wel iets leuks vinden voor jezelf.

Wees voorbereid. Zoek kortingsavonden op en start met sparen. Consumenten die sparen voor een aankoop blijken net zo’n positief effect te ervaren van winkeltherapie als de impulsieve kopers. De voorbereiding zet het therapeutische effect namelijk direct in gang, wat uiteindelijk bevestigd wordt door de aankoop.

Gun jezelf een lekkernij. Het aanbieden van eten of drinken wordt namelijk gelinkt aan empathie en emotionele steun.[5]

Ga naar events. Pak die leuke extra ervaring mee tijdens het winkelen zoals gratis stijladvies, een make-up tutorial of een modeshow.

Bij outletcentra als Amsterdam The Style Outlets wordt ervoor gezorgd dat elke shopper de ultieme ervaring beleeft. Therapeutisch shoppen of niet, je kunt je hart op in de diverse stores, in de restaurants of tijdens een van de evenementen. Zo komen alle elementen van retail therapy samen tot de ultieme therapeutische winkelervaring.



Geschreven door Marcel Herben, Center Manager Amsterdam The Style Outlets

