Trend in zomerhitte: afvallen met VR-games

Vooral in het warme seizoen is het bikinifiguur een groot thema. Veel vrouwen klagen erover dat ze nog steeds te veel kilo’s op hun heupen hebben en zich in de hitte niet op hun gemak voelen in hun eigen lichaam. Dat is echt jammer, want de zomer kan veel beter worden genoten met korte kleding die ook een beetje huid laat zien.

Videospelletjes die door een virtual reality-bril worden gespeeld, kunnen vrouwen echter helpen gewicht te verliezen. Succesvol afvallen door te sporten in een puur digitaal bestaande ruimte? Klinkt spannend – en waarom niet?

Het is immers geen geheim meer dat met behulp van de nieuwste computertechnologie zeer reële ervaringen kunnen worden gecreëerd. Of je nu een dappere held bent die je vijanden verslaat of zelf in de rol van een gangster kruipt en op de vlucht slaat voor de politie. Zelfs degenen die van de spanning van het gokken houden, kunnen nu hun plezier aan de virtuele roulette tafel beleven. Er zijn dus nauwelijks grenzen aan de mogelijkheden. Maar hoe werkt een afslankkuur met VR-oefenspelletjes precies? En welke spelletjes zijn bijzonder geschikt om af te slanken?

Succesvol afvallen op lange termijn met een enorme funfactor

Afvallen staat bekend als een enorme uitdaging voor veel vrouwen. Het is niet ongewoon dat vrouwen met overgewicht het opgeven in frustratie na talloze diëten en het zo vervelende jojo-effect. Niets lijkt dan echt goed te werken op de lange termijn als het gaat om afvallen.

Of anders is de combinatie van strikte dieetveranderingen en zweterige lichaamsbeweging te zwaar om op lange termijn vol te houden. Kilometers joggen, zwemmen in het zwembad of trainen in de sportschool is niet voor iedereen weggelegd. Zodra het te veel moeite kost, zijn er altijd genoeg excuses waarom de sportsessie vandaag moet worden afgelast. En dit is precies het probleem. Echt goede en vooral langdurige resultaten kunnen alleen worden bereikt als het plezier in lichaamsbeweging niet wordt verwaarloosd. En dat is in ieder geval gegarandeerd met fitnessgames met een VR-bril.

Toegegeven, het feit dat een vrijetijdsbesteding voor een scherm het eigen welzijn kan bevorderen en bovendien goed kan zijn voor de gezondheid, kan op het eerste gezicht ongewoon klinken. Maar er zijn al genoeg indrukwekkende succesverhalen van vrouwen uit Nederland die daar wel in geslaagd zijn. Zij hebben niet alleen blijvend lichaamsgewicht verloren, maar ook een veel betere lichamelijke conditie opgebouwd door lichaamsbeweging in virtuele werelden. Al met al zeggen de vrouwen, die slanker zijn geworden dankzij VR games, dat ze zich fitter en evenwichtiger voelen. En het positieve effect komt daadwerkelijk tot uiting in meetbare waarden zoals bloeddruk, bloedlipidengehalte en vele andere vitale functies.

Hoe werken VR-spellen eigenlijk?

Om je überhaupt in de virtuele wereld te kunnen onderdompelen, heb je eerst de juiste apparatuur nodig. Het gaat om een virtual reality-bril en een compatibele mobiele telefoon of console. Een VR-bril kan echter ook worden aangesloten op een PC of een handheld om het beeld door te geven. Bij bewegingsintensieve games kunnen kabels in de weg zitten, daarom zijn er nu ook speciale draadloze VR-brillen, zoals de Oculus Quest of Meta Quest.

De bril is uitgerust met een extra groot gezichtsveld, dat uit twee afzonderlijke schermen bestaat. De ingebouwde optische lenzen zijn zo uitgelijnd dat elk oog een iets ander beeld waarneemt, waardoor uiteindelijk het gewenste 3D-effect ontstaat. De ingebouwde hoofdtracking zorgt ervoor dat het digitale beeld wordt aangepast aan de eigen hoofdbeweging. Als je je hoofd naar boven, beneden, naar rechts of naar links draait, volgt het weergegeven beeld deze bewegingen precies. Dit maakt een panoramisch uitzicht mogelijk dat heel echt aanvoelt.

Afhankelijk van het model kan een VR-bril ook worden uitgerust met een geïntegreerde hoofdtelefoon. Enerzijds bieden deze de akoestische achtergrond voor een nog intensievere spelervaring. Anderzijds worden storende geluiden uit de omgeving zeer doeltreffend geblokkeerd.

Naast de bril zijn ook speciale controllers nodig – één voor elke hand. Hiermee worden bijvoorbeeld de eigen armbewegingen in een fractie van een seconde doorgegeven en op het scherm weergegeven. Afhankelijk van het specifieke bewegingsspel of de sport die wordt gekozen, fungeren deze controllers vervolgens als tennisrackets, bokshandschoenen of zelfs lichtzwaarden, zoals in het geval van het populaire spel Beat Saber.

Wat zijn de hotste fitnessgames deze zomer?

Beat Saber heeft zeker actievolle bewegingsspellen populair gemaakt. Daarom staat het al lang in de top 10 van games voor VR-brillen die je met succes laten zweten. De structuur van het spel is uiterst eenvoudig: Je houdt een lichtzwaard in elke hand – een blauwe en een rode. Je moet ze gebruiken om vuurpijlen kapot te slaan die met toenemende snelheid naar je toe rollen.

De rode sabel moet alleen op de rode ballen worden gericht en de blauwe sabel alleen op de blauwe ballen, zodat je veel overwinningspunten scoort. Op die manier worden tegelijkertijd het denkvermogen en het reactievermogen getraind. Het geheel gebeurt zoveel mogelijk op het ritme van de gespeelde muziek, om nog een moeilijkheidsgraad toe te voegen.

Dus in het geval van Beat Saber, zijn het vooral de arm-, borst- en schouderspieren die getraind worden. Maar er zijn natuurlijk nog andere uiterst aantrekkelijke spelen die ook het hele lichaam uitdagen. Bijvoorbeeld FitXR, dat dans- en boksbewegingen op een slimme manier combineert en je zo helpt gewicht te verliezen op lange termijn.

Hitstream vereist ook het gebruik van de armen om voorwerpen te raken, op een vergelijkbare manier als Beat Saber. Bovendien zijn er squats en dergelijke ingebouwd, dus het is een soort speelse training. Audio Trip is ook een uiterst vermakelijk spel dat perfect is voor een cardiotraining voor het hele lichaam. De lijst kan nog wel even doorgaan. Uiteindelijk hangt het natuurlijk ook van persoonlijke voorkeuren af welke soorten bewegingen je leuk vindt en welke presentatie van het spel je bijzonder aanspreekt.

Hoe zien de positieve lichaamsveranderingen eruit?

Dergelijke spelletjes stimuleren de bloedsomloop, de bloeddruk stijgt en hoe langer en intensiever de training, hoe hoger het calorieverbruik. Meetbare verbeteringen kunnen worden bereikt in lichaamsvet en body mass index (BMI). Dit is met name van belang voor mensen die de neiging hebben te zwaar te zijn en hun waarden weer in evenwicht willen brengen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Als je echt aan de bal blijft en heel consequent je sporteenheden doet met een VR-bril, zul je ook merken dat het spierpercentage beetje bij beetje toeneemt. Bovendien verbetert tegelijkertijd ook de inspanningscapaciteit. Als je in het begin na de eerste vijf minuten al buiten adem was, moeten deze perioden steeds langer worden.

Het lichaam raakt gewend aan een betere ademhaling tijdens de inspanning en het cardiovasculaire systeem past zich beter aan om de inspanning aan te kunnen. Dit alleen al zijn zeer aangename neveneffecten die de inspanning de moeite waard maken. En er komen ook gelukshormonen vrij tijdens deze zeer aangename vorm van fitness.