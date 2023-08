Trend: orchideeënjungle in huis

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2023 by Redactie

De orchidee komt van oorsprong uit Aziatische oerwouden en staat bekend als de koningin van het plantenrijk. Er zijn diverse soorten met volop variatie qua bloemvorm, kleur, groeiwijze en grootte. Orchideeën hebben vaak lastige botanische namen en vandaar dat er veel een volksnaam hebben gekregen die vaak verwijst naar de bloem. De bekendste zijn vlinderorchidee (Phalaenopsis), tijgerorchidee (Oncidium), viooltjesorchidee (Miltonia) en venusschoentje (Paphiopedilum). Soorten als Dendrobium, Cambria en Vanda hebben alleen een botanische naam. Hoe de orchidee ook heet, van de bloemen kun je haast eindeloos genieten.

Lees ook: Een boeket bloemen voor elk seizoen

Trend: orchideeënjungle

Een enkele potorchidee is al prachtig om in huis te zetten, maar tegenwoordig zie je steeds meer dat ze in een groepje bij elkaar worden gezet. Heel mooi is om een grote schaal te vullen met verschillende soorten. Je laat daarbij elke plant gewoon in de kweekpot staan. Dat is namelijk extra makkelijk met watergeven. De bovenkant van de potten bedek je met wat mos, zodat het junglegevoel wordt versterkt.

7 september: Internationale Dag van de Orchidee

Sinds 2012 vindt jaarlijks op de eerste donderdag van september de Internationale Dag van de Orchidee plaats. De plant in al haar pracht en veelzijdigheid staat centraal. In 2023 valt deze dag op 7 september en heeft als thema ‘Schoonheid die blijft’.

Verzorging

Veel mensen denken dat orchideeën moeilijk te verzorgen zijn. Het tegendeel is waar want met minimale aandacht bloeien vrijwel alle orchideeën wekenlang, vaak zelfs meerdere maanden. Belangrijk is dat de orchidee daglicht krijgt maar geen direct zonlicht. Vervolgens geef je regelmatig water. Bijvoorbeeld door wekelijks de pot zo’n 10 tot 15 minuten te dompelen in water. Orchideeën kunnen meer malen per jaar bloeien. Tips hiervoor vind je op www.orchidsinfo.eu.

Lees ook: Zo decoreer je de woonkamer met planten

Symboliek

Veel bloemen en planten hebben een betekenis. De orchidee staat symbool voor schoonheid, rijkdom, kracht en geluk. De plant is daarom ook ideaal om cadeau te geven!



Fotocredit: Orchidinfo.eu