Dit zijn de trending Google zoekopdrachten van 2024

december 10, 2024

Zoals ieder jaar kijkt Google terug op de trending zoekopdrachten in Nederland. Sportieve hoogtepunten, muzikale dieptepunten en namen en termen waar velen voor dit jaar nog nooit van hadden gehoord – 2024 zat boordevol memorabele momenten. Let op: ‘Top trending’ betekent niet ‘meest gezocht’, maar wel significant meer gezocht dan het jaar ervoor.

Trending zoekopdrachten in 2024:

EK

Joost Klein

Olympische Spelen

Liam Payne

Temu

iPhone 16

Ali B

Dick Schoof

Sifan Hassan

Europese Verkiezingen

Sportieve momenten en zingende Fries

Hoe kan het ook anders: het Europees kampioenschap voetbal voor mannen (EK) staat bovenaan de lijst als de meest trending zoekopdracht van 2024. Op de tweede plek staat een ander onvergetelijk Europees moment: onze eigen Europapa, Joost Klein, die dit jaar in groten getale werd gegoogeld. De bronzen medaille gaat naar een ander groot sportevenement van deze zomer: de Olympische Spelen.

Vragenvuur over politiek

Naast dat we veel zoeken naar evenementen en personen, gebruiken Nederlanders de zoekmachine ook massaal om snel antwoord te krijgen op belangrijke vragen. Dat het in 2024 lastige tijden zijn in de wereld, kun je zien door het opvallende aantal geopolitieke vragen die trending zijn. Zo staat de vraag “Hoe stem je bij verkiezingen in Nederland?” op nummer 1 in de categorie ‘Hoe’. Ook zoeken we flink naar “Wat is een extraparlementair kabinet?”, “Wat betekent de Spreidingswet?” en “Waarom valt Israël Libanon aan?” Ten slotte nam minister-president Dick Schoof de nummer drie positie in op de lijst van trending BN’ers dit jaar.

Celebrities

De Amerikaanse verkiezingen van dit jaar zorgen ervoor dat Donald Trump bovenaan in de categorie ‘Internationale beroemdheden’ staat. Zijn tegenstander Kamala Harris staat op plek 3. De tweede plek gaat naar Kate Middleton, die veel in het nieuws kwam door haar ziekenhuisopname het afgelopen jaar.

Podiumplek

Ook sporters hebben gestreden om een plek in de lijsten. Olympisch kampioen Sifan Hassan heeft de hoogste positie in trending behaald in de categorie ‘Atleten’. Voetballer Lamine Yamal heeft het als jong en veelbesproken talent geschopt tot de tweede plek. En Nederlands talent Wout Weghorst sluit dit iconische podium af met een derde plek.

Media en tv

Naast al die sportieve en politieke hoogtepunten was er ook genoeg ruimte voor films en televisieprogramma’s. De spannende thrillerserie Fool Me Once bleek een absolute hit en voert de lijst aan. Op de tweede plek staat het aangrijpende televisieprogramma Over Mijn Lijk, gepresenteerd door Tim Hofman. En de derde plek gaat naar Netflix-serie Baby Reindeer, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van komiek Richard Gadd.

Internationale beroemdheden

Donald Trump

Kate Middleton

Kamala Harris

P. Diddy

Imane Khelif

Joe Biden

Nicki Minaj

Cheryl Cole

One Direction

Nico Williams

Bekende Nederlanders

Joost Klein

Ali B

Dick Schoof

Mark Gillis

Jill Helena

Ellen ten Damme

Ronald Plasterk

Marjolein Faber

Kim Putters

Femke Wiersma

Film & TV

Fool Me Once

Over Mijn Lijk

Baby Reindeer

Saltburn

Dune

Inside Out 2

Menendez Brothers

MTV Ex on the Beach

Gooische Vrouwen

Poor Things

Atleten

Sifan Hassan

Lamine Yamal

Wout Weghorst

Memphis Depay

Imane Khelif

Virgil van Dijk

Jeremie Frimpong

Bart Verbruggen

Christian Horner

Rico Verhoeven

Bekende mensen die zijn overleden

Liam Payne

Bigidagoe

Navalny

Def Rhymz

Shannen Doherty

Frank Schaafsma

Maggie Smith

Johan Neeskens

Dries van Agt

Alain Delon

Hoe-vragen

Hoe stem je bij verkiezingen in Nederland?

Hoe laat speelt Nederland?

Hoe laat Joost Klein?

Hoe laat Jake Paul Mike Tyson?

Hoe laat Femke Bol?

Hoe laat noorderlicht?

Hoe oud is Trump?

Hoe oud is Roxy Dekker?

Hoe oud worden zwanen?

Hoe lang asperge koken?

Wat-vragen

Wat is Flakka?

Wat is er met Joost Klein?

Wat kost een fatbike?

Wat is buitenspel?

All eyes on Rafah wat is dat?

Wat is de Spreidingswet?

Wat is een extraparlementair kabinet?

Wat is buma?

Wat is kinkhoest?

Wat betekent RSVP?

Waarom-vragen

Waarom zijn cornflakes uitgevonden?

Waarom F1 op zaterdag?

Waarom is Joost Klein gediskwalificeerd?

Waarom wordt Cucurella uitgefloten?

Waarom doet Israël mee aan Songfestival?

Waarom valt Israël Libanon aan?

Waarom speelt De Ligt niet?

Waarom gaten in sokken voetballers?

Waarom toeteren Turken?

Waarom zijn witte eieren duurzamer?