Trendkleuren in de lente: zachtblauw, modderig roze & verfrissend geel

Laatst geüpdatet op maart 31, 2025 by Redactie

De lente markeert de opkomst van enkele inspirerende nieuwe kleurtinten die de interieurontwerpen van 2025 zullen domineren. De trendkleuren van dit seizoen brengen warmte, rust en een frisse dosis positiviteit in onze woningen.

Zachtblauw – kalmerend en rustgevend

Een trendbreuk met het ooit populaire marineblauw, maakt plaats voor mid-tonen die veel warmer aanvoelen. Zachte tinten zoals ceruleumblauw, lichtblauw en korenbloemblauw zullen de komende tijd steeds vaker te zien zijn. Deze kleuren bieden een gedurfde maar toch rustige uitstraling die bijdraagt aan een kalmerend effect in de ruimte. Het gebruik van blauw in interieurs biedt de perfecte balans tussen ontspanning en verfijning, ideaal voor een rustgevend sfeer in je huis.

Modderig roze – vrouwelijk en veelzijdig

Plaster roze blijft onverminderd populair dit jaar. Deze warme, vrouwelijke tinten brengen subtiele kleur en zachtheid in elke ruimte, terwijl ze tegelijkertijd de ruimte helder en uitnodigend houden. Perfect voor keukens en slaapkamers, de combinatie van modderig roze met olijfgroene, bruintinten of zelfs charcoal grijs creëert een rustige en verfijnde sfeer.

Verfrissend geel – een zonnestraal in huis

Vibrant geel is dé kleur van 2025 en brengt een broodnodige dosis positiviteit in huis. Geel wordt het komende jaar gebruikt om een optimistische en energieke sfeer te creëren. Of het nu als accentkleur in een neutraal palet is, of volledig gedrenkt op de muren, geel zorgt gegarandeerd voor een frisse en verkwikkende uitstraling. Het is de meest verkwikkende kleur van het kleurenspectrum, en een boost van energie voor elk interieur.

Centrale kleuren van dit seizoen

#262 Clear Thoughts – een kalmerende en zachtblauwe tint die perfect is voor een opgeruimd en helder gevoel in je ruimte.

#222 Enjoy Calmness – een zachtroze, rustgevende kleur die zorgt voor een ontspannen en serene sfeer.

#414 Sunbeam – een warme en stralende gele tint die je huis een dosis energie en positiviteit brengt.

Ondersteunende kleuren

#363 Silent Thoughts – een donkere blauwe tint voor een verfijnde en rustige uitstraling.

#282 Focal Point – een beige neutrale tint die samen met ‘Enjoy Calmness’ een prachtig elegant accent biedt.

#464 Pure Energy – een levendige blauwe kleur die de energie van ‘Sunbeam’ versterkt en een opwekkend effect heeft op elke ruimte.

Met deze nieuwe kleurtinten van Renaulac kun je eenvoudig een verfrissende, rustgevende sfeer creëren in je interieur, ideaal voor het nieuwe jaar. Verander de uitstraling van je woonruimtes en geef je huis de oppepper die het verdient met deze trendy kleuren.



Renaulac is in België exclusief verkrijgbaar bij Praxis.