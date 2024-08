Trendy Poke cake

Laatst geüpdatet op augustus 30, 2024 by Redactie

Poke cake is een trend uit de VS. Het leukste aan “Poke Cake” zijn de heerlijk gevulde gaten, die pas zichtbaar worden als je hem aansnijdt.

Vele variaties

Poke cake is er in vele variaties: fruitig of chocoladeachtig, als cake, muffin of brownie. Het trendy gebakje dankt zijn naam aan het Engelse woord “poke” voor prikken of porren. Met behulp van een breinaald, een houten lepelsteel, een vork of een rietje worden gaten in de afgewerkte bakwaren geprikt en gevuld met een saus of room.

Eenvoudig te bakken

Een poke cake is eenvoudig te bakken. Het enige wat je nodig hebt is een klassiek beslag gemaakt van eieren, bloem, boter en suiker, wat bakpoeder en melk. Als alternatief kun je een biscuitbodem gebruiken die licht en luchtig is dankzij het opgeklopte eiwit. De overige ingrediënten worden er voorzichtig door gemengd en een beetje geraspte citroenschil geeft het deeg een lenteachtige frisheid.



Na het bakken moet de cake goed afkoelen voordat je het gaat “doorboren”. Voor een saus of room is een houten lepelsteel ideaal zodat de gaten groot genoeg zijn. Dit kan een vanille- of chocoladesaus, pudding, siroop of karamel zijn. Als je van fruitig houdt, gebruik dan gepureerde en gekookte bessen of citroenwrongel. De saus wordt met een spatel over de taart verdeeld en loopt vanzelf in de gaatjes. Een dikke breinaald werkt goed voor cupcakes. Dit geldt ook voor taarten waarvan de bodem is doordrenkt met koffie, sinaasappelsap of gezoete gecondenseerde melk – zoals vaak het geval is in traditionele recepten. Bovendien is de taart eenvoudig te bereiden: je kunt hem de dag ervoor bakken en kort voor het serveren vullen en decoreren.

Ongebruikelijke combinaties

Poke cake brengt veel ongebruikelijke combinaties met zich mee. Probeer eens een poke cake gevuld met hete karamel en gegarneerd met room, kersen en chocoladeschaafsel. Er zijn ook gatenkoekjes met een kaneel-suikervulling, die qua smaak doen denken aan kaneelbroodjes. Een typisch Amerikaanse regenboogcake wordt gemaakt met gelei in verschillende kleuren en kleurrijke hagelslag. Maar ook poke cake met wortels, roomkaasglazuur en geroosterde walnoten.