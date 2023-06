Trendy zomerdrankje: Cold Brew thee granita

De zomer lacht en daarmee het verlangen naar een verfrissende afwisseling in kopjes, glazen en drinkflessen. Als alternatief voor frisdrank of puur water zijn de ijskoude dorstlessers een tip voor theeliefhebbers van alle leeftijden: Cold brew thee.

Cold brew thee

Vul het theezakje snel met ijskoud water, laat het trekken en de cold brew thee is “ready to drink”. Een snel alternatief voor eerst koken en dan afkoelen. Om ervoor te zorgen dat de koude infusie en het genot ook werken, hebben theefabrikanten een aantal ideeën bedacht: Thee die is ontworpen voor koude infusie heeft speciaal ontwikkelde recepten, en daarom zijn populaire soorten zoals citroen, perzik, bosbes-limoen of meloen-aardbei ook erg leuk qua smaak. In tegenstelling tot theesoorten, die meestal met kokend water worden doordrenkt, vereisen deze theeën een speciale productiestap. Bij sommige van deze cold brew theesoorten kunnen de zakjes na infusie zelfs in de drinkfles blijven. Dit is uiterst praktisch en zelfs jonge theefans kunnen hun goed gekoelde dorstlesser gemakkelijk meenemen naar school, naar het sporten of naar het strand of tussendoor klaarmaken.

Dagelijks in Azië

Koud gezette theesoorten zijn al lang populaire frisdranken in Japan, China en Korea. Traditioneel worden hier speciale losse groene of zwarte theesoorten gebruikt, die in cold brew-processen van verschillende lengtes worden bereid. De meest bekende zijn mizudashi of koridashi, waarbij de thee een paar minuten in koud water of op smeltende ijsblokjes trekt. Als je je in de zomer wil verfrissen met deze traditionele theesoort raden we je aan om naar de dichtstbijzijnde theespeciaalzaak te gaan: Laat je adviseren welke theesoorten bijzonder geschikt zijn voor een koude infusie. Je zult versteld staan ​​hoe verfrissend divers de keuze is.



Dus: als je jezelf wilt trakteren op een heerlijke, lichte verkoeling in de hitte van de zomer, pak dan gewoon een kopje thee en je zult altijd aangenaam verrast zijn.



Ons recept voor een lichte granita laat zien dat met cold brew thee niet alleen heerlijke zomerse drankjes kunnen worden bereid, maar ook andere ijskoude versnaperingen. Het halfbevroren dessert is perfect voor een barbecue-avond of smaakt gewoon lekker tussendoor op warme dagen.

Recept Cold Brew Lime-Mint Komkommer Granita

Voor 2 porties

Bereidingstijd: 20 minuten + 2 uur invriestijd

Ingrediënten

150 g cold brew limoen- en muntthee

250 g komkommer, geschild en gesneden

Wat citroensap



Optioneel

Zoetstof naar smaak (suiker of suikeralternatieven)

decoratie

Wat munt

Schijfje limoen

Schijfje komkommer

Bereiding

Bereid de Cold Brew Tea twee keer zo sterk als aangegeven in de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Gebruik dus maar de helft van het water op een theezakje. Tip: De rest van de thee kan later weer worden verdund met water om te drinken.

Zodra de thee klaar is, weeg je 150 g af en giet je het in een hoge kom of blender.

Voeg de in blokjes gesneden komkommer en een scheutje citroensap toe. Pureer fijn met een staafmixer.

Voeg desgewenst zoetigheid naar smaak toe.

Giet het mengsel van thee en komkommer in een kom van ongeveer 2 cm hoog.

Zet in de vriezer en roer elke 30 minuten met een vork tot er zich kleine ijskristallen beginnen te vormen.

Na ongeveer 2 uur heeft de granita de juiste consistentie en kan deze in glazen worden gevuld. Garneer met munt, limoen en komkommer.



De granita kan ook langer in de vriezer, maar wordt dan wel harder. Laat het gewoon een beetje ontdooien en hak het fijn met een vork. Vers bereid heeft het echter de beste consistentie.