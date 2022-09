Trucs om alle ongewenste vlekken op kleding te verwijderen

Er is altijd een kans om bij het drinken of eten, saus of wijn op je favoriete shirt, jurk of broek te morsen. Als je wat tips nodig hebt, weten we precies wat je moet doen bij het doen van je was en het oplossen van ongelukken die “gewoon vanzelf zijn gebeurd”.

De kantoorinktvlekken zijn een echte pijn. Vergeet niet om een ​​techniek te gebruiken die is gebaseerd op de stof die je draagt, want niet elke tip werkt op alle kleding.



Als je linnen draagt, wrijf dan eerst alcohol op de plek en plaats vervolgens het gedeelte met de vlek in een glas met de voorkant naar beneden over de opening van een pot of glas, waarbij je de stof strak houdt zodat de inktvlek zich niet verspreidt. Druppel ontsmettingsalcohol door de vlek. De alcohol trekt de inkt mee als deze in de pot valt. Goed uitspoelen en aan de lijn laten drogen, controleer dan of de vlek is verwijderd voor het wassen volgens de instructies voor het wassen van de stof.



Als je katoen draagt, spray het gebied met haarlak om de vlek los te maken, laat het 30 minuten weken in ½ theelepel afwasmiddel en 1 eetlepel witte azijn en warm water. Afspoelen en daarna drogen. Denk er ook aan om de wasvoorschriften van verschillende stoffen te controleren, ook dit is belangrijk.



Nu, als je die fantastische maaltijd hebt en geniet van dat glas rode wijn, we zijn er allemaal geweest met de onvermijdelijke rode wijnmorsing, het is alsof je in slow motion een horrorfilm aan het kijken bent. Eerst, geen paniek, ten tweede: niet schrobben en niet laten liggen, maar ga de confrontatie aangaan zonder uitstel. Hoewel je een rode wijnvlek ’s ochtends kunt verzorgen, is direct altijd de beste oplossing.



Zoals elke vloeistof, zal rode wijn zich verplaatsen naar alles wat droog is waarmee het in contact komt. Je beste zet direct nadat je een rode wijnvlek hebt gekregen, is om een ​​droog, poederachtig materiaal te pakken en royaal op de rode wijnvlek aan te brengen. Deze omvatten: tafelzout, bakpoeder, natriumpercarbonaat, ook wel een gegranuleerde vorm van waterstofperoxide, droog zeeppoeder of talkpoeder.



Deze droge materialen “trekken” de rode wijn eruit, maar begin ze niet alleen in te wrijven. Onthoud dat je de vlek nooit wilt wrijven (of schrobben), ongeacht wat je erop hebt aangebracht. Pas altijd de dep-methode toe, ook als het gaat om het verwijderen van het zout of poeder.



Laat het zout (je beste optie), of een ander droog, poederachtig materiaal dat je gebruikt, een paar minuten bezinken. In sommige gevallen kan dit voldoende zijn om de vlek daadwerkelijk volledig te verwijderen, vooral als je snel genoeg handelde. Anders moet je mogelijk aanvullende methoden toepassen. Nog een tip, gebruik geen witte wijn, dan verspreidt het zich alleen maar verder.



Dan is er de curry of pittige maaltijd waar je misschien van geniet en dingen gaan fout. Curry is een moeilijke vlek om te verwijderen, maar nooit onmogelijk als er ingrediënten in je maaltijd zitten zoals saffraan, kurkuma, masala. Als je je favoriete witte shirt of outfit aan hebt, is de tip hier om een ​​spuitfles te hebben met een deel waterstofperoxide en negen delen water. Verzadig de vlek en laat deze maximaal vier uur intrekken. Was in de wasmachine en droog in de lucht.

Natuurlijk zijn er producten die perfect zijn om te helpen bij het verwijderen van vlekken, en je kunt deze gespecialiseerde producten vinden in de supermarkt. Citroen is ook een natuurlijke reiniger en kan kerrievlekken van je kleding en andere oppervlakken verwijderen en werkt bij het verwijderen van vlekken op je snijplank. Tandpasta is een andere en omdat het zuiveringszout bevat, is het een geweldige vlekverwijderaar. Waterstofperoxide is ook een veilig product en helpt de chemische bindingen in een vlek te verbreken en de kleur te verwijderen. Dus technisch gezien verwijdert het de vlek niet – het maakt het alleen onzichtbaar.