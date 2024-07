Tteokbokki: De vurige rijstwafel uit Zuid-Korea

Laatst geüpdatet op juli 8, 2024 by Redactie

Tteokbokki is op vrijwel elke straathoek in Zuid-Korea te vinden. De sappige rijstwafels worden geserveerd met een pittige chilisaus. Het aromatische streetfood kun je ook zonder veel moeite in je eigen keuken bereiden.



Rijstwafels (“garaetteok”) worden in Zuid-Korea als bijgerecht geserveerd bij veel gerechten. Een bijzonder pittige variant is Tteokbokki – vertaald als “gebakken rijstwafel”.

Hoe wordt Tteokbokki gemaakt?

Traditioneel worden ze gemaakt van kortkorrelig rijstmeel, water, een beetje zout en sesamolie. Ze krijgen hun zachte consistentie door ze meerdere keren te stomen en te stampen voordat ze worden gerold en geportioneerd. Wil je tijd besparen, koop de pasta dan kant-en-klaar in de Aziatische winkel. Rijstwafels zijn vers in de koelkast of bevroren verkrijgbaar. De dikke, cilindrische versie is bijzonder geschikt voor tteokbokki.



In een wok of hoge pan wordt water met gedroogde ansjovis en gedroogd zeewier een kwartier op middelhoog vuur verwarmd. Zo krijg je een aromatische bouillon. Als alternatief is groentebouillon ook geschikt. Typisch Koreaanse ingrediënten zoals een gefermenteerde kruidenpasta met rode chilipoeder (“gochujang”) en chilivlokken (“gochugaru”) met een beetje suiker worden in een kom gemengd. Je moet voorzichtig zijn met de dosering, zodat het niet te pikant wordt. Haal de ansjovis en het zeewier uit de bouillon en voeg het chilimengsel, de rijstwafels en de gehakte lente-uitjes toe. In sommige recepten worden gekookte eieren, fijngehakte witte kool, sojasaus, een beetje sesamolie, rijstazijn en kruiden zoals knoflook en gember toegevoegd.

Laat nu de rijstwafels in de bouillon op laag vuur koken tot ze zacht en sappig zijn en de saus een romige consistentie heeft. Dit kan 10 tot 15 minuten duren. Je moet voorzichtig roeren met een houten lepel, zodat er niets aanbrandt en de deegstukken niet aan elkaar plakken. Giet het mengsel in een kom, garneer met geroosterde sesamzaadjes en serveer warm. Kimchi of een Aziatische salade en rijst passen goed bij tteokbokki.