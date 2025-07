Recept: Tuinbonen hummus met een vleugje citroen en dille

Laatst geüpdatet op juli 18, 2025 by Redactie

Deze tuinbonen hummus is een geweldige manier om jonge tuinbonen te gebruiken. Het heeft een delicate, kruidige smaak en een romige consistentie die goed samengaat met citroen en verse dille. Het is heerlijk als lichte spread op knapperig brood, als toevoeging aan gegrilde groenten of als voorgerecht tijdens zomerse bijeenkomsten. Je kunt het binnen enkele minuten in een keukenmachine klaarmaken. Heb je die niet, dan werkt een blender net zo goed. Het is de moeite waard om in één keer een grotere portie te maken, omdat het snel op is.

Ingrediënten:

500 g rauwe tuinbonen,

2 eetlepels tahinpasta,

2 eetlepels citroensap,

1-2 teentjes knoflook,

3-4 eetlepels olijfolie,

Een paar takjes verse dille (plus wat extra voor versiering),

Zout en peper naar smaak,

Optioneel: 2-3 eetlepels koud water om te verdunnen.

Bereidingswijze:

Kook de tuinbonen 5-7 minuten in licht gezouten water, tot ze zacht maar nog stevig zijn. Giet het af en spoel het meteen af ​​met koud water om de intense kleur te behouden. Schil de tuinbonen en doe ze in de kom van een keukenmachine of blender. Voeg tahin, citroensap, knoflook, olijfolie en gehakte dille toe. Meng alles tot een gladde pasta. Voeg indien nodig een lepel koud water toe tot je de gewenste dikte krijgt. Breng op smaak met zout en versgemalen peper. Doe het mengsel in een kom, besprenkel met olijfolie en bestrooi met verse dille.