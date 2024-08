Tuinplanten voor augustus

Laatst geüpdatet op augustus 2, 2024 by Redactie

In de zomermaanden wil je zoveel mogelijk genieten in de tuin, op het balkon of terras. Met planten om je heen creëer je daarbij een prettige sfeer. Heb je een kale plek in de tuin of heeft een plant het loodje gelegd? Er gelukkig genoeg planten die de lege plek in kunnen nemen. Mooiwatplantendoen.nl tipt 3 tuinplanten die in augustus bij het tuincentrum verkrijgbaar zijn.

Lees ook: Maak de tuin nog mooier met zomerbloeiers

Struikveronica

Struikveronica (Hebe) geeft vanaf augustus nectarrijke bloempluimen. Juist wanneer veel bloeiende tuinplanten over hun hoogtepunt heen zijn, zorgt Hebe volop voor kleur en fleur. De tuin ziet er weer aantrekkelijk uit en… de plant is een walhalla voor vlinders. Struikveronica is er in verschillende soorten die onderling verschillen qua pluimgrootte en bladkleur. En natuurlijk ook qua bloemkleur want struikveronica is er in blauw, wit, paars, lila, roze en rood. Door de compacte vorm zorgen een paar planten voor een kleurrijk accent in de border. Maar de struikveronica kan ook in potten op balkon of terras worden gezet. Extra fijn is dat de plant zowel in de zon als schaduw kan staan. Geef regelmatig water zodat de potkluit niet uitdroogt en voeg elke twee weken een beetje plantenvoeding aan het gietwater toe. Dat is genieten tot in het najaar. Ook voor vlinders!

Pluimhortensia

Er is haast geen tuinplant die zo populair is als de hortensia. Laat je deze zomer eens verrassen door de pluimhortensia (Hydrangea paniculata). Het is het minder bekende broertje van de ‘gewone’ Hortensia (Hydrangea macrophylla) met de bolvormige bloeiwijze. Je herkent de plant direct aan de sierlijke, pluimvormige bloemtrossen die wel 30 cm lang kunnen zijn. In tegenstelling tot de meeste hortensia’s is de pluimhortensia wel in trek bij vlinders. De tuinplant houdt van een zonnig plekje en is redelijk goed bestand tegen wat droogte. Maar geef op tropische dagen liever wel water. Een pluimhortensia komt elk jaar opnieuw tot bloei. Snoeien doe je in het voorjaar: knip de takken tot zo’n 15 cm boven de grond af dan blijft de plant compact en krijg je grote bloempluimen.

Lees ook: Deze zomer een zwembad in eigen tuin?

Lampepoetsersgras

Siergrassen geven vanaf augustus sfeer aan de tuin. De bloeiende aren wuiven gracieus in de wind en het ritselende geluid werkt ontspannend. Misschien wel een van de mooiste siergrassen is Lampepoetsersgras (Pennisetum). Boven een fontein van grassprieten steken de pluimvormige aren fier uit. Afhankelijk van de soort zijn die ‘pluimen’ bruin, grijs, roze of roodbruin. Sommigen kunnen wel 25 centimeter lang worden. Ook na de bloei blijft de plant prachtig, doordat het blad van sommige soorten verkleurt naar goudgeel. Siergrassen passen goed in tuinen met een natuurlijke sfeer en geven een zachte uitstraling aan moderne, strakke tuinen. Ze zijn behalve voor de border, ook geschikt om in potten te zetten. Je kunt de plant zowel op een plekje in de zon als in de (half)schaduw geven. Laat het blad in de winter gewoon zitten. Dat beschermt de plant tijdens de winter tegen vorst. Pas in het voorjaar knip je de plant tot zo’n 10 cm boven de grond af. Lampepoetsersgras loopt snel weer uit en siert de zomer- en herfsttuin.



Fotocredit: Mooiwatplantendoen.nl