Tuintrend 2023: vrij spel voor natuur

Laatst geüpdatet op januari 10, 2023 by Redactie

De belangrijkste tuintrend voor 2023 volgens Tuinbranche Nederland is: Ode to Nature. Het betekent dat strakke vormen verdwijnen en dat de natuur centraal staat. Er is altijd en overal wel plek om te genieten van levend groen. Of het nu in eigen tuin is of op balkon of terras. Duurzaamheid en klimaatbestendigheid vormen steeds meer de basis voor de tuin.

Ode to Nature

De trend is om de natuur vrij spel te geven zodat de tuin een verwilderd karakter krijgt met organische en grillige vormen. Bijvoorbeeld met kronkelige paadjes en wilde borders. In plaats van eentonig plantgebruik, zie je juist veel verschillende planten terug in de tuin. Sierplanten worden afgewisseld met groenten en kruiden. Zo wordt de tuin ook een walhalla voor onder meer bijen, vlinders en vogels. In de tuin zie je overwegend groen- en bruintinten waarbij bloemen zorgen voor kleuraccenten. Welke kleur dat is, is van ondergeschikt belang. De gebruikte producten zijn van natuurlijke of gerecyclede materialen. Bestrating wordt vervangen door planten of maakt plaats voor halfverharding zoals houtsnippers of waterdoorlatende tegels. Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling en zorgt er voor dat bij een flinke plensbui plasvorming wordt voorkomen. Het regenwater kan namelijk eenvoudig de bodem inzakken. Bovendien is het tijdens tropische zomerdagen in een omgeving met veel beplanting aanmerkelijk koeler dan in betegelde tuinen.

Terras en balkon

Heb je een klein balkon, patio of terras? Ook als je maar een paar vierkante meters tot je beschikking hebt, kun je vergroenen. Er zijn tal van mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan verticaal tuinieren, hanging baskets of speciale bakken voor aan de balustrade. Iets meer plek? Maak van een oude vuurschaal een plantenbak voor op het terras. Door te kiezen voor een mix van planten ontstaat er als vanzelf een ‘mini-jungle’. Het natuurlijke effect kan worden versterkt door bijvoorbeeld afgezaagde boomstammen als bijzettafeltje of kruk te gebruiken.

Groen Klimaatplein

Bij ruim 50 tuincentra in Nederland is een Groen Klimaatplein te vinden dat ontwikkeld is door Tuinbranche Nederland in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Bezoekers vinden er slimme producten en volop inspiratie om de eigen tuin klimaatbestendig in te richten of aan te passen. Vaste onderdelen zijn: aanleg van groene daken, watermanagement in de tuin, verminderen van bestrating en biodiversiteit stimuleren. Meer informatie inclusief een overzicht van deelnemende tuincentra en subsidiemogelijkheden per gemeente is te vinden op www.groenklimaatplein.nl.