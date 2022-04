Turkije: De turkooizen kust, een echte schat vol baaien en authenticiteit

Het schiereiland Bodrum en de Turkse kust van Kalkan aan de Middellandse Zee betoveren met hun landschappen, iriserende azuurblauwe kustlijnen, ongerepte stranden, dennenbossen en olijfgaarden. De regio’s zijn perfect voor natuurliefhebbers, fotografen, geschiedenisliefhebbers, zeeliefhebbers en avonturiers. Veel idyllische vakantiedorpen kenmerken de regio. De havenpromenades en de dagelijkse versmarkten prikkelen de zintuigen, de indrukwekkende historische architectuur fascineert het oog, de fantastische stranden en de onmiskenbare mediterrane sfeer zorgen voor een vakantiestemming.

Bodrum is een schiereiland dat wereldwijd bekend staat om zijn milde klimaat, kristalheldere zee, natuurlijke schoonheden en prachtige baaien. De geschiedenis en het ruime aanbod aan vrijetijdsactiviteiten inspireren veel bezoekers. Met een verscheidenheid aan accommodatiemogelijkheden voldoet Bodrum aan alle verwachtingen en voldoet het aan alle behoeften van zijn gasten. Patara heeft de eer het langste strand van Turkije te zijn: 22 km wit zand afgewisseld met duinen en mimosa-struiken. Het strand is ook een broedplaats voor de zeldzame onechte karetschildpadden waar veel vakantiegangers dol op zijn.

Bodrum

De stad Bodrum staat bekend om zowel het historische centrum als de stranden in de zomer. De bekendste stranden zijn Gümüşlük, Yalıkavak, Göltürkbükü, Torba, Gündoğan Turgutreis, Gümbet, Yalıçiftlik, Bitez en Ortakent. Afgezien van de stranden, kun je een bezoek brengen aan de beroemde bezienswaardigheid van Bodrum, het kasteel van Bodrum, als je gewoon op een dag een ontspannen wandeling door de stad wilt maken. Na een bezoek aan de historische schoonheden, nodigen de straten van Barlar Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi en Azmakbaşı je uit voor een unieke winkelervaring. Na een dag op het strand, een glimp van cultuur of een middagje winkelen, kan men er altijd zeker van zijn om ’s avonds de Turkse gastronomie te proeven in een typische vistaverne of restaurant met zeevruchten, traditionele gerechten en lokale desserts.

De omgeving van Bodrum

De 7 baaien: Gümüşlük is een klein vissersdorpje dat rijke en kleurrijke traditionele textielproducten heeft en de beste visrestaurants in de regio biedt. Langs de weg naar het strand zijn er kleine boetiekjes die lokale stoffen en souvenirs verkopen en op de terugweg naar Bodrum kun je de windmolens in het gebied bewonderen die nog steeds in bedrijf zijn. Yalıkavak is beroemd om zijn windmolens, markten en visrestaurants. Hier kun je genieten van een van de meest authentieke strandvakanties langs de Turkse Rivièra. Yalıkavak is de bestemming om te genieten van de zon en de zee zonder drukke stranden. In Göltürkbükü bevind je je in het beste gezelschap van flitsende villa’s, luxe jachten, hoogwaardige hotels en restaurants. Torba is rustig en aangenaam en biedt prachtige baaien, dennenbossen en redelijk ongerepte natuur. Dankzij de geografische ligging is de plaats beschut tegen de wind en is de zee daarom vrij kalm. Als je graag in luxe hotels en resorts verblijft, ben je hier aan het juiste adres. Gündoğan heeft een van de langste stranden en is de rustigste en meest vredige plek op het schiereiland. Als je altijd al hebt gedroomd van een andere manier om van de zee te genieten, kun je vanaf hier een boottocht maken naar het eiland Apostol. Daar kun je de dennenbossen rondom de zee zien, verse vis eten en zwemmen in kristalhelder water. Turgutreis is de grootste badplaats op het schiereiland na Bodrum en biedt een havenfaciliteit. Naast de haven ligt het Şevket Sabanciche-park, dat geweldig is voor sport, wandelen en vele andere activiteiten. Gumbet is een van de drukste baaien. Hotels, bars en restaurants zijn geconcentreerd in een klein gebied en het entertainment begint bij zonsondergang en duurt tot zonsopgang. De baai is in de zomer gemakkelijk bereikbaar met de traditionele dolmuş-deeltaxi’s, zelfs tot laat in de nacht.

Patara

Gelegen aan de Middellandse Zee tegen de achtergrond van grote zandduinen, is het prachtige 18 km lange zandstrand een echte parel van de regio. Het is een idyllische reisbestemming. Patara was ooit de belangrijkste haven van Lycia. Tegenwoordig is de archeologische vindplaats (in een nationaal park) zowel sfeervol als fascinerend. Door de eeuwen heen maakten de zandbewegingen de commerciële haven van Patara onbruikbaar, maar creëerden ze tegelijkertijd een van de langste en mooiste stranden aan de turkooizen kust. Naast het strand en de Romeinse ruïnes kun je ook genieten van talrijke baaien en via verschillende boot- en dagtochten naar het gebied gaan. Met zijn natuur en rust kiest men niet alleen voor Patara in de zomer, maar ook voor een kwaliteitsvolle rust- en ontspanningstijd in de lente of de herfst.