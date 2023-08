Tv-première bij Film1: bekroond familiedrama ‘Narcosis’

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2023 by Redactie

Wat gebeurt er als een gezin wordt getroffen door een grote tragedie? Dat is de insteek van Narcosis, de debuutspeelfilm van regisseur Martijn de Jong. Het drama laat haarfijn zien hoe een groot verlies het leven totaal op z’n kop zet. Het scenario schreef De Jong samen met zijn partner Laura van Dijk. In de film schitteren hoofdrolspelers Thekla Reuten en Fedja van Huêt met hun voortreffelijke acteerwerk, terwijl ook de jonge kindacteurs Lola van Zoggel en Sepp Ritsema een onvergetelijke indruk maken. Het intense familiedrama gooide hoge ogen met bioscooppremières in vijftien landen. Narcosis sleepte drie Gouden Kalveren in de wacht – Beste Hoofdrol (Thekla Reuten), Beste Camera en Beste Costume Design – en was de Nederlandse inzending voor de Oscars.

Het verhaal

Een hecht gezin raakt ontwricht wanneer de vader tijdens een professionele duik niet meer bovenkomt. Geen begrafenis, geen afscheid, alleen een huis vol herinneringen. Gebukt onder het ongrijpbare verlies, ontwijkt Merel de dood van haar man en alles wat er mee te maken heeft. Haar jonge kinderen raken hierdoor verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden, waardoor het gezinsleven uiteindelijk hard tot stilstand komt. Merel heeft geen andere keuze dan het verlies op haar eigen unieke manier onder ogen te komen, om samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen.

Regisseur Martijn de Jong: “Deze film laat je niet meer los”

De geprezen regisseur Martijn de Jong benadert graag gevoelige onderwerpen op een ontroerende manier, zonder in overdreven sentiment te belanden. Hij deelt zijn visie op de film: “Narcosis is een liefdevolle, menselijke, melancholische film die onder je huid gaat zitten en je niet meer loslaat. De melancholische toon hebben mijn vorige korte films ook (Dicht bij mij vandaan, Terug, Vrij, Stand-by Me). Ik vind het mooi om personages naar hun voorbijrazende leven te laten kijken, terwijl ze er geen grip op kunnen krijgen. De vergankelijkheid van het leven, het huis vol herinneringen, het verlangen naar andere tijden en het onvermogen om emoties te uiten. Een muur gebouwd van steen blijkt een muur gebouwd van herinneringen. Onze karakters en gebeurtenissen zijn omringd door rouw. Woede, ontkenning en vluchtgedrag spelen da arin een grote rol. We laten echter niet alleen de bedroefde, uitgebluste mens zien, maar ook de worsteling met het nieuwe leven, het wegstoppen van gemis en de moeilijke stap naar het vooruit kijken.”

Arthouse Sunday: de beste artistieke films

Narcosis gaat zondag 20 augustus in première op Film1 en is onderdeel van Arthouse Sunday. Elke zondag om 20.30 uur vertoont Film1 een gelauwerde filmhuisproductie, gemaakt door getalenteerde regisseurs vanuit de hele wereld.