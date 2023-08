Tv Tip: 90 Day Fiance: The Other Way

Laatst geüpdatet op augustus 2, 2023 by Redactie

Er komt een nieuw seizoen van 90 Day Fiance: The Other Way eraan! En Nederland is weer prominent aanwezig in het nieuwe seizoen, omdat de Amerikaanse Julio zijn liefde vond in de blonde Kirsten uit Nijenveen. De twee leerden elkaar kennen via Instagram en hebben elkaar inmiddels al een paar keer ontmoet, waarvan de eerste keer extra bijzonder was, omdat ze vanwege een lockdown meteen een week samen in quarantaine zaten in een hotel. De 27-jarige deejay uit New York wil nu zelfs naar Nederland verhuizen om de rest van zijn leven bij zijn 24-jarige liefde te blijven. Kirsten komt daarvoor eerst een week naar Amerika om zijn familie en vrienden te ontmoeten. Eenmaal in Amerika doet Kirsten echter een schokkende ontdekking waardoor ze allebei gaan twijfelen aan de toekomst van hun relatie.

Nieuw in dit seizoen is ook de 44-jarige Holly uit Utah die verliefd werd op de Zuid-Afrikaanse loodgieter Wayne uit Johannesburg. Ze is van plan om te verhuizen naar Zuid-Afrika, maar vrienden maken zich zorgen om de vele inbraken in het land die ook al vaker plaatsvonden bij Wayne. Extra opmerkelijk in dit nieuwe seizoen is de relatie tussen de Amerikaanse Brandon en zijn Filipijnse vriendin Mary. De twee 23-jarige tortelduifjes hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar volgen elkaar al twee jaar lang via een videocall letterlijk 24 uur per dag, tot aan de wc aan toe. Enerzijds omdat ze elkaar zo leuk vinden, anderzijds omdat ze beiden hopeloos jaloers zijn en zo willen controleren dat ze niet vreemdgaan. Hoe gaat het als Brandon haar straks in het echt ontmoet op de Filipijnen?

Andere nieuwkomers dit seizoen zijn Shekinah die verliefd werd op de Turkse personal trainer Sarper, en de helderziende Kimberly die zei dat ze de Indiase TJ al in een droom had ontmoet en daarna pas online tegenkwam. Verder volgen we de liefdeslevens van de oude bekenden Kenny en Armando die een tumultueuze move maken naar Mexico-Stad en Daniele en Yohan die een nieuwe start willen maken met plannen voor kinderen, een huis en een nieuwe business.



90 Day Fiancé: The Other Way is vanaf donderdag 10 augustus om 21:30 uur te zien bij TLC.