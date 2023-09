Tv Tip: 90 Day Fiancé UK

Laatst geüpdatet op september 26, 2023 by Redactie

Distance is just a number. Voor zeven Britse singles in het nieuwe seizoen van 90 Day Fiancé UK was dit een reden om eens over de grens te kijken voor het vinden van hun grote liefde. Zoals de 39-jarige Louise die stapelverliefd werd op de Colombiaanse rapper José, maar die ze nog nooit ontmoet heeft. Haar 20-jarige zoon vindt het maar niks en maakt zich zorgen nu zijn moeder echte plannen heeft om naar Colombia af te reizen. Ook Shane vond zijn liefde zo’n 2000 kilometer verderop in Turkije. Shane identificeert zich als trans non-binair en had online meteen een klik met de biseksuele Mert die al snel een trip naar Engeland maakte. Nu heeft Shane plannen om naar Turkije te gaan, maar de familie van Mert weet nog niets van Shanes ware identiteit. Michael kwam anderhalf jaar geleden via een internationale dating-app in contact met de Keniaanse Mercy en sindsdien videobellen ze elke dag en hebben ze plannen om te gaan trouwen. Maar als Michael op het punt staat naar Nairobi af te reizen, komt een vriend met een schokkende ontdekking. Is Mercy mogelijk een nieuwe ‘Tinder Swindler’?



90 Day Fiancé UK is vanaf donderdag 28 september om 20:30 uur te zien bij TLC.