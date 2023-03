TV Tip: Als je man een vrouw wordt? In KRO-NCRV 2Doc kort: Corrie

Laatst geüpdatet op maart 9, 2023 by Redactie

Corrie’s partner Ashley is in transitie van man naar vrouw. Ze vraagt zich af in hoeverre ze haar partner kan volgen in de transitie, want in de relatie moet haar partner er ook voor Corrie zijn en niet alleen met zichzelf bezig zijn.



In de KRO-NCRV 2Doc kort: Corrie, onderzoekt regisseur Marieke Widlak hoe er wordt omgegaan met de grote verandering van een geslachtstransitie binnen een liefdesrelatie. Widlak brengt een ode aan de kracht van de liefde, voor de ander en voor jezelf. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en heeft ook oog voor de partner die naast degene staat die in transitie gaat.

Door de transitie voelt Corrie zich tekortgedaan en lucht haar hart bij haar beste vriendin Jet, die haar aanmoedigt ook aan zichzelf te blijven denken. Gedwongen door de situatie gaat Corrie op zelfonderzoek.



De crisis in Corrie’s leven biedt haar de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen. Verborgen gebreken en sluimerende verlangens tot zelfontplooiing komen plotseling boven drijven. De transitie van Ashley brengt het stel uiteindelijk dichter bij elkaar, op een manier die vóór de verandering niet mogelijk was geweest.



De korte documentaire Corrie ging tijdens het Nederlands Film Festival 2022 in première. De film is gefinancierd in het kader van de Wildcard en geproduceerd door Tangerine Tree.

Bekijk hier de trailer.



2Doc kort: Corrie, op vrijdag 17 maart om 22.20 uur bij KRO-NCRV op NPO2.