Tv Tip: Candy Boys – de verborgen wereld van mannelijk sekswerk

Laatst geüpdatet op maart 17, 2023 by Redactie

Erotiek, genot, seks: het is te koop. En niet alleen voor mannen. Ook vrouwen kunnen terecht bij verschillende soorten sekswerkers. Wie zijn die mannelijke sekswerkers? Hoe ziet hun leven eruit? En waarom kiezen ze voor dit werk? Vanaf vrijdag 17 maart is de documentaire Candy Boys van KRO-NCRV’s Brandpunt + te zien op NPO Start. Deze documentaire is de eerste van Brandpunt+ die te zien is op NPO start, in het komende jaar zullen vaker documentaires van Brandpunt+ exclusief te zien zijn op NPO Start. Daarnaast blijft KRO-NCRV web-only series maken die te zien zijn op het YouTube-kanaal van NPO 3.

In Candy Boys duiken we in de verborgen wereld van mannelijk sekswerk. We maken kennis met strippers Angelo en Denzel, erotisch masseur Damon en escort Timo. Zij laten zien dat de vooroordelen over hun werk niet kloppen. Sekswerk is meer dan alleen je kleren uittrekken of het bed in duiken met een klant. Het is serieus, intensief werk dat niet voor iedereen is weggelegd. Door ons een inkijkje in hun professionele leven te gunnen hopen Angelo, Denzel, Damon en Timo de bestaande taboes rondom hun werk te doorbreken. Aan welke eisen moeten ze eigenlijk voldoen als sekswerker, wie zijn hun klanten? Wat vindt hun omgeving eigenlijk van hun baan? En hoe lang denken ze dit werk eigenlijk te doen?



Doordeweeks doet Denzel de opleiding sociaal werk en is de 31-jarige Angelo (die eerder meedeed aan Temptation Island) vrachtwagenchauffeur. In het weekend zijn ze in te huren als strippers. En dat is meer dan alleen je kleren uittrekken op muziek. Denzel: “Wij komen bij iedereen over de vloer. Van meiden van 18 tot bejaarden. Van rijk tot mensen die het hele jaar voor jou gespaard hebben”.



“De vrouwen die bij mij komen zijn voornamelijk op zoek naar een stukje genegenheid, acceptatie. Het is niet zozeer het seksuele, het intieme waar ze naar op zoek zijn, maar meer de passie, een tekortkoming aanvullen”, vindt Damon. Hij werkt als erotisch masseur in een massagesalon net over de grens in Duitsland. En daar is hij behoorlijk trots op: hij is de enige man in Duitsland met de verplichte prostitutiepas die dit werk doet.



Timo huur je minimaal in voor 3 uur. Hij is dan ook niet zomaar een escort; hij doet aan zogenaamde tantra seks. En dat is behoorlijk intensief. “Ik denk dat je dit moeilijk als een 9 tot 5-baan kan zien, waarbij je naar huis gaat en het klaar is. De ervaringen die je hebt zijn best wel indrukwekkend en die neem je mee.”



Candy Boys, vanaf vrijdag 17 maart bij KRO-NCRV op NPO Start