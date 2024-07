Tv Tip: de dagelijkse nieuwsquiz ‘Wat Een Dag!’

Laatst geüpdatet op juli 30, 2024 by Redactie

In ‘Wat Een Dag!’ worden kijkers aan het einde van de avond bijgepraat over het grote en kleine nieuws in de vorm van een live quiz. Leonie ter Braak legt drie bekende Nederlanders iedere avond het vuur aan de schenen door hun kennis te testen over de actualiteit van die dag. Op een luchtige manier worden kijkers aan het einde van de avond bijgepraat over het nieuws en kunnen ze thuis vanaf de bank mee quizzen. Ondertussen tourt verslaggever Quinty Misiedjan door het land om bij kijkers thuis aan te bellen en iemand blij te maken met een mooi geldbedrag. De nieuwsquiz ‘Wat Een Dag!’ is vanaf 12 augustus iedere werkdag om 21.45 uur live te zien bij RTL 4.

Leonie ter Braak: “Ik kijk ernaar uit om iedere dag het nieuws van de dag te bespreken, maar dan wel met een twist. De kijker hoeft niets van de actualiteit te missen door de vragen die we behandelen en de steeds wisselende samenstelling aan gasten in de studio.” Quinty Misiedjan vult aan: “Het programma nodigt de kijkers thuis ook uit om mee te spelen en hun kennis te testen. Dat ik vervolgens live bij kijkers thuis mag aanbellen maakt het natuurlijk extra spannend! Wie doet er open en winnen ze het geld of niet? Ik heb heel veel zin om onderdeel te mogen zijn van deze dagelijkse show.”

Hoe werkt het spel?

Het panel speelt niet voor de eer of voor zichzelf; maar voor de pot met geld die aan het einde van de aflevering door Quinty Misiedjan bij een kijker thuis wordt afgeleverd. Iedere avond spelen drie spelers, waaronder cabaretiers, radio en TV-makers, sporters en journalisten, vier rondes waarbij ze niet tégen, maar juist mét elkaar spelen. Bij elk goed antwoord gaat er geld in de pot en in de finale wordt bepaald of Quinty het geld mag weggeven. Vlak voordat de finale wordt gespeeld, belt Quinty live aan bij de uitgekozen kijker van de dag. Daar neemt ze plaats op de bank en volgt samen met de kijker de ontknoping. Quinty viert de vreugde mee bij winst of verzacht de teleurstelling bij verlies. Als de laatste ronde niet wordt gewonnen, schuift het prijzengeld door naar de volgende dag. Kijkers kunnen zich opgeven via rtl.nl.



‘Wat Een Dag!’ wordt geproduceerd door MediaLane en is vanaf maandag 12 augustus iedere werkdag live om 21.45 uur te zien bij RTL 4.



© Tom Cornelissen