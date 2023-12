TV Tip: ‘De Nieuwsquiz 2023’

Laatst geüpdatet op december 11, 2023 by Redactie

Op 27, 28 en 29 december is ‘De Nieuwsquiz 2023’ te zien bij RTL 4. Tijdens deze nieuwe kennisquiz nemen Daphne Lammers en Beau van Erven Dorens de kijker mee op een nostalgische reis door het afgelopen jaar, boordevol heerlijke ‘O ja!’-momenten. Verschillende teams met BN’ers nemen het tegen elkaar op in de eerste twee afleveringen. De winnaars van deze afleveringen strijden in de laatste aflevering om de winst en de eer. ‘De Nieuwsquiz 2023’ is op 27, 28 en 29 december om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

In ‘De Nieuwsquiz 2023’ passeren opvallende nieuwsfeiten van het afgelopen jaar de revue. Zowel de grote gebeurtenissen als de kleinere, alledaagse zaken waar toch iedereen over sprak. Wie weet nog welke schat er in Nederland werd opgegraven? En de dassen in Nederland die hebben toch niet alleen het treinverkeer lamgelegd? Ondersteund door videofragmenten en foto’s wordt de kijker door middel van vragen meegenomen langs de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar op een vermakelijke en informatieve wijze.



Daphne Lammers: ‘De tijd tussen de kerstdagen en oud en nieuw is voor mij, en ik denk voor veel mensen, altijd een melancholisch moment. Iedereen thuis knus op de bank en het jaar bijna voorbij. ‘De Nieuwsquiz 2023’ past perfect bij deze dagen. Het gevoel van een pubquiz waar iedereen aan mee kan doen. Zo fijn dat ik dit samen met Beau mag presenteren, hij kan de sfeer altijd goed aanvoelen en is net zo’n sentimentele stakker als ik. Volgens mij wordt het heerlijk!’



Beau van Erven Dorens: ‘Er gebeurde zoveel dit jaar, los van alle oorlogsellende. De verkiezingen, de Crompouce, de natste herfst ooit. Te veel om op te noemen. Hoe gezellig is het dan om tijdens de donkere dagen na kerst terug te blikken op al het nieuws van het afgelopen jaar? En met wie kan dat beter dan met de veelzijdige Daphne Lammers en het RTL Nieuws? Tijdens de verkiezingen zaten we al een hele avond lang zij aan zij, gelukkig kunnen we daar een mooi vervolg aan geven met de Nieuwsquiz 2023’.



In de eerste twee afleveringen op 27 en 28 december staan drie duo’s uit verschillende categorieën tegenover elkaar. Elk team vertegenwoordigt een specifiek vakgebied zoals sport, politiek of entertainment. Deze tweetallen nemen het tegen elkaar op in uitdagende vragen en opdrachten, die hun kennis over het nieuws van het afgelopen jaar tot het uiterste testen.



In de derde en laatste aflevering op vrijdag 29 december nemen de twee winnende duo’s het tegen elkaar op voor de ultieme overwinning. Slechts één persoon zal als de absolute nieuwskenner van 2023 uit de bus komen.



‘De Nieuwsquiz 2023’ wordt geproduceerd door PilotStudio en is op 27, 28 en 29 december om 22.00 uur te zien bij RTL 4.



Fotocredit: William Rutten