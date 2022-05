Tv Tip: Een zomer vol liefde met ‘B&B Vol Liefde’

Vanaf maandag 11 juli start het tweede seizoen ‘B&B Vol Liefde’, waarin acht vrijgezellen B&B eigenaren, die op verschillende plekken in Europa wonen, de komende zomer de liefde van hun leven hopen te vinden. Zullen ze hun harten openen om ‘die ene’ te vinden? Volg de B&B eigenaren zeven weken lang elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur bij RTL4.

Maak je op voor een zomer vol liefde en romantiek op de meest prachtige locaties met ‘B&B Vol Liefde’. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue in deze romantische zoektocht naar de ware liefde. Wordt het zoenen of WC boenen en is Cupido dit seizoen goed genoeg gezind de eigenaren te koppelen aan de ware? De vrijgezellen staan al in de startblokken om de ontmoeting aan te gaan met de B&B eigenaren in hun geliefde Bed & Breakfast.

De deelnemers van ‘B&B Vol Liefde’ worden op een later moment bekendgemaakt.

‘B&B Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf 11 juli elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en is meteen een week vooruit te bekijken op Videoland.

Nieuw realityserie ‘De Ware Jacob’ exclusief te zien bij Videoland

Jacob, de grote blikvanger van het eerste seizoen ‘B&B Vol Liefde’ probeert na twee moeizame jaren in het toerisme zijn villa Casa do Monte nieuw leven in te blazen.

In ‘De Ware Jacob’ leren we de echte Jacob kennen. We volgen het wel en wee in de B&B met alle chaos van dien. Op het gebied van de liefde zit Jacob nooit stil, we krijgen een inkijkje in zijn turbulente liefdesleven. Daarnaast kijkt Jacob altijd vooruit en bezoekt hij potentiële nieuwe villa’s om in de toekomst een nieuw miljoenenproject te kunnen starten.

Jacob bereidt zich gedurende de serie voor op een summerparty compleet in de jaren ’80 stijl om het eerste zomerseizoen in te luiden en de grote vraag is of hij dit doet met een vrouw aan zijn zijde.

Bekijk hieronder het filmpje van ‘De Ware Jacob’.