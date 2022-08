Tv Tip: LEGO Masters 2022

Acht nieuwe teams uit Nederland en België gaan een bijna onmogelijke uitdaging aan: het bouwen van nóg mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken dan de afgelopen seizoenen. Wie bouwt spectaculairder dan de rest, wie heeft het beste technisch inzicht, wie heeft stalen zenuwen en welk duo wint de titel LEGO Masters 2022? LEGO MASTERS is vanaf zaterdag 27 augustus wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

LEGO MASTERS is een programma voor de hele familie, met oogverblindende LEGO bouwwerken, uitdagende opdrachten en spannende eliminaties. De kijkers zullen meegezogen worden in een wonderlijke wereld van fantasie en creativiteit die zijn weerga niet kent. De presentatie van LEGO MASTERS is dit seizoen in handen van Jamai Loman (NL) en Andy Peelman (BE).

Nieuwe BRICKMASTER

De 25-jarige Esmee Kuenen liep tijdens haar studie Industrial Design stage bij LEGO en kreeg daar al snel haar droombaan aangeboden. Inmiddels is ze de jongste Senior Element Designer bij het bedrijf en houdt ze zich dagelijks bezig met het ontwerpen van alle LEGO steentjes in een set. Ze kent elk steentje en elk element dus als geen ander en weet precies wat er allemaal mogelijk is met LEGO; de perfecte BRICKMASTER!

De bouwteams

Arne & Sander (NL), Bob & Wouter (NL), Jaap & Mathijs (NL), Peter & Tom (BE), Pierre & Johan (BE), Rik & Noah (NL), Stefan & Klaartje (BE) en Steven & Steven (BE).

Fotocredit: Sofie Silbermann.

‘LEGO MASTERS’ is vanaf zaterdag 27 augustus wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.