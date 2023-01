Tv Tip: Milf Manor

Laatst geüpdatet op januari 12, 2023 by Redactie

In Milf Manor gaan acht zelfverzekerde moeders op zoek naar een nieuwe liefde in een nooit eerder vertoond dating-experiment op een paradijselijke bestemming. Hoewel ze misschien een tikkeltje ouder zijn dan de gemiddelde datingshow-deelnemer, zijn deze vrouwen beslist nog niet ingedut. Variërend in de leeftijd van 40 tot 60 jaar nemen deze vitale vrouwen in Milf Manor elk hun eigen unieke levenslessen mee naar het luxueuze landhuis. Decennia aan datingervaring komen van pas om mannen te verleiden die half hun leeftijd zijn. Maar ondanks die ervaring kan niks ze voorbereiden op de schokkende verrassing die ze krijgen als ze de mannen in het echt ontmoeten…

Niet alles is even prettig en plezierig als de vrouwen echt serieus worden. De spanningen lopen hoog op als de acht vrouwen en de acht aantrekkelijke jongeren samenkomen om de liefde te vinden. Elke aflevering bevat challenges die moeten bewijzen of een connectie echt is of dat het tijd is om het landhuis te verlaten. Zullen de jonge mannen in staat zijn om de ‘MILF’s’ voor zich te winnen met hun charmante knappe uiterlijk of zal hun gedrag aantonen dat ze nog te weinig ervaring hebben? Chemie, jaloezie en op-en-top drama houden het tot het einde spannend in dit liefdeslandhuis.



Milf Manor is vanaf donderdag 9 februari om 21:30 uur te zien bij TLC.