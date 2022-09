Tv Tip: nieuwe docu serie ‘Ik Weet Je Wachtwoord’

De prijswinnende RTL Nieuws journalist Daniël Verlaan neemt je mee in de schimmige wereld van online criminaliteit. Hij legt gevaren bloot, spreekt slachtoffers en verkent de leefwereld van de daders. Wie zijn deze mensen, hoe gaan ze te werk en wat zijn hun beweegredenen? Dat en nog veel meer zie je allemaal vanaf 12 oktober in de nieuwe docu serie ‘Ik Weet Je Wachtwoord’ bij Videoland.



Daniël Verlaan: ‘In deze documentaire duik ik in de wereld van ransomware criminelen, infiltreren we in verschillende Telegram-groepen om online shamers te confronteren en laat ik zien hoe makkelijk het is voor hackers om op afstand andermans leven te ontregelen. Dit doen wij niet om mensen bang te maken, maar wel om ze ervan bewust te maken dat onze groeiende afhankelijkheid van het internet gevaren met zich meebrengt waar iedereen vroeg of laat mee te maken kan krijgen’.



De driedelige Videoland Original documentaire ‘Ik Weet Je Wachtwoord’ zal zich toespitsen op de volgende belangrijke onderwerpen: ransomware, exposing en het dark web. In deze nieuwe serie zal RTL Nieuws journalist Daniël Verlaan het onderwerp uitleggen en spreken met criminelen, slachtoffers en experts om een kijkje te nemen in een wereld die voor veel mensen verborgen blijft.



Videoland, wat speelt in Nederland, speelt bij ons. Van 10 tot en met 16 oktober is het de week van de veiligheid met als centrale thema gedigitaliseerde criminaliteit.



‘Ik Weet Je Wachtwoord’ wordt geproduceerd door Villain Studios en is vanaf woensdag 12 oktober in zijn geheel te zien bij Videoland.