Tv Tip: nieuwe seizoen van Ik Vertrek

Een nieuw seizoen van Ik Vertrek staat voor de deur. Vanaf zaterdag 2 april 2022 zien we hoe emigranten op verschillende bestemmingen hun droom gaan verwezenlijken. Hoe verloopt hun avontuur en lukt het hun plannen te realiseren? Daarnaast zien we hoe het met emigranten uit eerdere afleveringen gaat. Leven zij nog steeds hun droom?

Een reis van 33.699 kilometer

We hebben een mooie reis uitgestippeld en leggen maar liefst 33.699 kilometer af. We beginnen in Portugal en vervolgen onze reis via de Dominicaanse Republiek, Griekenland, Frankrijk en Curaçao en eindigen op twee plekken in Frankrijk. Neem alvast een voorproefje door op de pictogrammen te klikken en meer te weten te komen over onze emigranten.

Het uitzendschema:

(wijzigingen onder voorbehoud)

Zaterdag 2 april (21.30 uur NPO 1) Familie Thiel bouwt een gastenverblijf in Portugal

Zaterdag 9 april (21.35 uur NPO 1) Estée en Taïf bouwen een onmoetingsplek voor reizigers in de Dominicaanse Republiek

Zaterdag 16 april (21.25 uur NPO 1) Peter en Jolanda gaan voor een luxe B&B in Griekenland

Zaterdag 23 april (21.25 uur NPO 1) Erik en Brigitte verbouwen een oud pand tot chambres d’hôtes in Frankrijk

Zaterdag 30 april (21.25 NPO 1) Martijn en Sean beginnen het eerste gay resort op Curaçao

Zaterdag 7 mei (21.30 NPO 1) follow-up: familie Moerman blaast noodgewdongen een camping in Frankrijk nieuw leven in en Valentijn en Yvonne hebben hun camping in Frankrijk ingeruild voor een hotel.