Tv Tip: “Reis naar je roots”

Laatst geüpdatet op augustus 25, 2023 by Redactie

In het eerste seizoen van het nieuwe KRO-NCRV jeugd- en reality programma Reis naar je roots, neemt presentatrice Stephanie van Eer (Crazy Kitchen, Space Challenge) Nohaly (15 jr.), Marcus (13 jr., Kyara (15 jr.) en Keyan (15 jr.) mee naar Suriname, het geboorteland van hun ouders. Deze jongeren zijn hier nog nooit geweest, maar reisleider Stephanie weet met een Spaanse moeder en een Surinaamse vader als geen ander hoe bijzonder deze ervaring kan zijn. In dit vrolijke en spannende avontuur ontdekken de jongeren Suriname en maken ze kennis met hun roots. Zondag 3 september is de eerste aflevering van Reis naar je roots te zien om 18.15 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.

Een bijzondere Reis naar je roots

Als dochter van een Spaanse moeder en Surinaamse vader voelt Stephanie zich heel erg Nederlands, met haar A, B, C & VWO-diploma en haar grote liefde voor kaas. Maar toch ontbrak er een gevoel. Waar hoorde zij nou eigenlijk thuis? Een paar jaar geleden kreeg zij de kans om naar Suriname te gaan, dit was de eerste keer dat zij haar vaders geboorteland bezocht. Daar aangekomen, overviel haar een overweldigend gevoel van thuiskomen. Deze bijzondere ervaring is iets wat zij enorm koestert en heeft haar geholpen bij het vinden van haar identiteit.



“Ik geloof dat veel kinderen met een migratieachtergrond dit gevoel met mij delen. Jezelf kunnen identificeren met anderen is iets wat we dagelijks doen en waar we (blijkbaar) ook graag naar verlangen. Het land bezoeken waar je roots liggen is enorm belangrijk bij de ontdekkingstocht naar jezelf. Voor mij is het misschien wel het mooiste wat mij is overkomen en ik zou dus graag met anderen de reis willen maken die hen hopelijk dichter bij (t)huis brengt.”



Wat levert deze Reis naar je roots voor deze jongeren, hun ouders en omgeving op? Voelt het als thuiskomen? Of voelt het niet anders dan een vakantieland? Doet het wat met hun identiteit? Of is het niet meer dan een avontuurlijk tripje?



Het programma idee Reis naar je roots is door Stephanie van Eer bedacht en in samenwerking met KRO-NCRV geproduceerd.



Reis naar je roots is vanaf zondag 3 september wekelijks te zien om 18.15 uur bij KRO-NCRV op NPOZapp.