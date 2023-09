Tv Tip: Restaurant van de toekomst

Laatst geüpdatet op september 12, 2023 by Redactie

Een eerlijker voedselsysteem begint al op je bord. KRO-NCRV wil daarom kijkers inspireren om anders te eten en drinken. In Restaurant van de toekomst gaan KRO-NCRV-presentatoren Sosha Duysker en Anna Gimbrère samen met sterrenchefs Marleen Brouwer en Dennis Huwaë de strijd aan om de populairste gerechten van Nederland futureproof te bereiden. De presentatoren gaan op zoek naar duurzame ingrediënten, waarmee de chefs aan de slag gaan in de keuken. Elke week bepaalt een wisselende deskundige jury welk team er met de winst vandoor gaat. Onder anderen chef-kok Ron Blaauw, rapper én kok Donnie, culinair recensent Mara Grimm en online food fenomenen Nick Toet en Snackspert beoordelen de gerechten. Kortom, een culinaire strijd om je vingers bij af te likken. Restaurant van de toekomst is vanaf donderdag 14 september te zien bij KRO-NCRV op NPO 3.

Nasi goreng

In de eerste aflevering staat nasi goreng centraal – een gerecht dat we in Nederland graag eten. Daarom gaan Anna en Sosha op zoek naar ingrediënten om dit gerecht futureproof te maken. Anna doet onderzoek naar kweekvlees, Sosha gaat voor een spiegelei dat helemaal gemaakt is van plantaardige producten.

Italiaanse keuken

70% van de Nederlanders zet minimaal 1 keer per week een gerecht uit de Italiaanse keuken op tafel. De teams maken in de tweede aflevering maar liefst twee Italiaanse gerechten: pasta en het populaire dessert tiramisu. Lukt het Anna en Sosha om een duurzamer alternatief te vinden voor pasta en is een tiramisu met cacao-vrije chocolade en bonenvrije koffie net zo lekker?

Hollandse pot

In de derde aflevering staat de “Hollandse pot” centraal. De teams mogen deze week zelf kiezen of ze een stamppotje, erwtensoep of misschien wel een pannenkoek gaan maken. Lukt het Anna en Sosha om een duurzamer alternatief te vinden voor een stukje suddervlees en hoe smaakt een tulpenbol bij de stamppot van de toekomst?

Mexicaanse burrito

Veel Nederlanders kun je wakker maken voor Mexicaans comfortfood. Daarom maken de teams in de vierde aflevering een burrito met guacamole. Lukt het Anna en Sosha om een duurzamer alternatief te vinden voor de water slurpende avocado? En is een tortilla van krekelmeel net zo lekker als een tortilla van maismeel?

Broodje hamburger

In Nederland schuiven we gemiddeld zo’n 400 miljoen hamburgers per jaar naar binnen, omgerekend zijn dat er 25 per persoon. Welk team maakt in de vijfde aflevering het lekkerste broodje hamburger van de toekomst? Lukt het Anna en Sosha om een toekomstbestendig alternatief te vinden voor de hamburger? En maakt ‘vegan bloed’ de vegetarische hamburger een stuk sappiger?

Sushi

Het aantal sushirestaurants in Nederland is de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd. Welk team maakt de lekkerste sushi van de toekomst? Lukt het Anna en Sosha om in de zesde aflevering een duurzamer alternatief te vinden voor de rijst? En smaakt een 3D geprinte garnaal net zo lekker als een echte?

Kook je mee?

In de vierde aflevering van Restaurant van de toekomst zie je hoe YouTube-kok Nick Toet de futureproof burrito’s van de twee teams beoordeelt. Om in de Mexicaanse sferen te blijven, deelt Nick alvast een recept voor futureproof doperwten guacamole. Kook je mee?

Futureproof recept

Doperwten guacamole van Nick Toet

Waarom futureproof?

Guacamole wordt vaak gemaakt met avocado, maar voor het verbouwen van avocado is veel water nodig. Voor het kweken van een kilo avocado’s is bijna 1.300 liter nodig. Daarom maakt Nick zijn recept met doperwten. Doperwten zijn lokaal en bevroren verkrijgbaar, dus je maakt met deze groente het hele jaar een groene keuze.

Ingrediënten Doperwten guacamole

350 gr bevroren doperwten

1⁄2 ui

1,5 tomaat

1 jalapeño

Klein handje verse koriander

1 limoen

1 tl zout

2 teentjes knoflook, geperst

1 zak tortillachips

Standaard in huis

Zout en peper

Lange satéprikker

Keukenmachine

Gaspit of pan

Kom

Plasticfolie

Bereiding

Ontdooi de doperwten 5 minuten onder heet water tot ze zacht zijn geworden en laat ze uitlekken.

Dompel de satéprikker zo’n tien minuten onder in water en rijg hier de jalapeño en tomaat aan.

Houd de satéprikker met de groenten boven een gaspit of rooster 1 tomaat en 1 jalapeño een paar minuten in een pan tot beide kanten een beetje zwart zijn.

Haal de tomaat en jalapeño van de satéprikker af en doe ze in een kommetje. Dek de kom af met plasticfolie. Laat de groenten 5 minuten rusten en haal daarna het folie van de kom.

Pel de tomaat en de jalapeño.

Snipper de ui en snijd de tomaat en jalapeño in kleine stukjes. Hak de verse koriander grof.

Rasp een halve limoen en pers het sap van een hele limoen uit.

Doe de doperwten, ui, geperste knoflook, tomaat, jalapeño, koriander, limoenrasp, het limoensap en het zout in de keukenmachine. Mix totdat je de juiste structuur hebt gevonden. Er mogen best stukjes groenten te zien zijn.

Breng je doperwten guacamole op smaak met zout en peper. Voeg eventueel nog wat extra limoensap toe. Snijd een halve tomaat in blokjes, doe de guacamole in een kom en garneer met de tomatenblokjes en koriander.



Restaurant van de toekomst, vanaf donderdag 14 september om 20.55 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.

Beeld: Wieteke Vonk