Twee debatten en speciale verkiezingsuitzendingen bij RTL

Laatst geüpdatet op oktober 11, 2023 by Redactie

RTL komt met een reeks speciale uitzendingen rond de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Kijkers kunnen zich opmaken voor politieke debatten, het laatste verkiezingsnieuws, heldere duiding en natuurlijk de verkiezingsuitslagen tijdens lange live-uitzendingen op RTL 4 en online via de RTL Nieuws-app. Er staan twee grote tv-debatten op het programma: het eerste op zondag 5 november tussen drie lijsttrekkers van de grootste partijen en een tweede debat op 12 november waarin zes lijsttrekkers in debat gaan over problemen van Nederlanders die naar voren komen uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.

Naast deze twee grote debatten, is er in de week voor de verkiezingen elke avond een lijsttrekker te gast bij ‘Beau’. Op de dag van de verkiezingen op 22 november doet RTL Nieuws de hele dag live verslag vanuit het land. ’s Avonds is er dan vanaf 20.30 uur live ‘RTL de Verkiezingen: de Uitslagenavond’, gepresenteerd door Daphne Lammers en Beau van Erven Dorens. Ook Fons Lambie schuift dan aan voor een eerste duiding van de uitslagen. Op 23 november in de vroege ochtend gevolgd door ‘RTL De Verkiezingen: de Uitslagenochtend’ met Carien ten Have, Robbie Kammeijer en Frits Wester.



In alle uitzendingen zal ruimschoots aandacht zijn voor de mening van de Nederlanders. Het RTL Nieuwspanel is gevraagd welke onderwerpen zij belangrijk vinden deze verkiezingen. Gijs Rademaker schuift op verschillende momenten aan om het panel een stem te geven deze verkiezingen.

Eerste debat: zondag 5 november, 21.15 uur

Het eerste grote RTL-verkiezingsdebat vindt op 5 november plaats en komt live vanuit het Amsterdamse debatcentrum Felix Meritis. Onder leiding van Daphne Lammers en Fons Lambie gaan de lijsttrekkers van de grootste partijen in de peilingen in debat. Dat zijn de drie* grootste partijen in de Peilingwijzer van 26 oktober 2023, maar afhankelijk van de peilingen kan daar nog een vierde partij bij komen.



*Op de keuze voor drie lijsttrekkers is één uitzondering mogelijk: als de nummer vier binnen de foutmarge – die Peilingwijzer hanteert – van de nummer drie valt, krijgt nummer vier ook een uitnodiging. Als de nummers vier en vijf in de peilingwijzer precies gelijk staan op de vierde plek wordt er geloot. De uiteindelijke gastenlijst wordt op 26 oktober via de app van RTL Nieuws bekendgemaakt.



Na afloop is er een speciale uitzending van de talkshow ‘Renze’ waarin Renze Klamer het debat nabespreekt met diverse gasten.

Tweede debat: zondag 12 november, 21.15 uur

Een week later is het tijd voor het tweede grote debat, waarin Renze Klamer, Jetske Schrijver en Frits Wester in gesprek gaan met zes lijsttrekkers. Dit zijn de lijsttrekkers van de zes* grootste partijen volgens de Peilingwijzer op 1 november 2023. Ook hier geldt dat het debat kan worden uitgebreid, in dit geval tot maximaal zeven partijen.



*Als de nummer zeven binnen de foutmarge van de nummer zes valt krijgt nummer zeven ook een uitnodiging. Als de nummers zeven en acht in de peilingwijzer precies gelijk staan op de zevende plek wordt er geloot. De uiteindelijke gastenlijst worden op 1 november via de app van RTL Nieuws bekendgemaakt.

RTL Nieuws App

Tijdens het eerste debat op 5 november biedt de livestream van RTL Nieuws een kijkje achter de schermen voor en tijdens het debat. Hoe bereiden de deelnemers zich voor? Hoe wordt zo’n speciale live-uitzending gemaakt? Tijdens de uitslagenavond, -nacht en -ochtend is er een handige actuele uitslagentool beschikbaar op de app. Ook kan met ‘de coalitiebouwer’ worden berekend hoe en of politieke partijen samen een meerderheid kunnen vormen.

RTL Ontbijtnieuws

Vanaf woensdag 8 november staan tien uitzendingen van het RTL Ontbijtnieuws elke ochtend in het teken van de verkiezingen. Robbie Kammeijer en Frits Wester bespreken in de studio de campagne en elke ochtend wordt een andere lijsttrekker op locatie geïnterviewd door politiek verslaggevers Floor Bremer, Marieke van de Zilver en Roel Schreinemachers.