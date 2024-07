Twee derde van de Nederlanders vermijdt vakantiebestemmingen met landgenoten

Laatst geüpdatet op juli 2, 2024 by Redactie

Stel je voor: je ligt tijdens je vakantie te genieten op het strand, tot je ineens iets hoort wat je maar al te bekend voorkomt: Nederlanders! Heb je de neiging om direct weg te rennen of ga je juist gezellig een praatje maken? Twee derde van de Nederlanders zegt dat ze vakantiebestemmingen met landgenoten liever vermijden. Dit blijkt uit onderzoek van TrustDeals onder 1.000 Nederlanders.



TrustDeals heeft onderzoek gedaan naar het vakantiegedrag en de mate van heimwee onder Nederlandse vakantiegangers. Het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders (54%) het absoluut niet leuk vindt om andere Nederlanders tegen te komen op vakantie. Om deze reden kiest 67% liever niet voor een bestemming waarvan ze weten dat er veel Nederlanders zijn. Mede-landgenoten komen we dus liever niet tegen. Maar missen we dan niks aan ons eigen vertrouwde landje?

Een vleugje thuis

Toch lijken Nederlanders stiekem behoefte te hebben aan een vleugje thuis. Zo geeft 23% aan zielsgelukkig te worden wanneer ze op vakantie Nederlandse lekkernijen kunnen bestellen. Want even eerlijk; wie kan een lekkere frikandel speciaal weerstaan? Ruim een op de tien Nederlanders (11%) mist zelfs het eten van thuis. 14% geeft aan de Nederlandse supermarkten te missen. Wij Nederlanders houden daarnaast best wel van gemak. Het is daarom niet gek dat 37% van de Nederlanders op vakantie behoefte heeft aan drinkwater uit de kraan, zoals in Nederland.

Heimwee

Ook al behoor je tot de groep die Nederland niet mist, er gaat niks boven slapen in je eigen bed toch? 47% van de Nederlanders is het daar mee eens. Naast hun eigen bed, missen mannen vooral hun eigen omgeving (22%) en hun dagelijkse routine (20%). Vrouwen daarentegen missen naast hun eigen bed vooral hun huisdier(en) (24%) en hun eigen sanitair (21%). Een kwart van de Nederlanders zegt helemaal niks te missen aan het thuisfront.

Vluchtgedrag

Vakantie vieren kan overal, toch? Niet volgens meer dan een kwart van de Nederlanders (27%). Voor hen voelt het pas echt als vakantie wanneer de Nederlandse grens wordt overgestoken en het thuisland wordt achtergelaten. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar (45%) voelen de drang om Nederland te verlaten voor een ultiem vakantiegevoel. In tegenstelling tot bijna drie kwart van de 65-plussers (73%) die het prima vindt om vakantie te vieren in het vertrouwde Nederland.