Twee derde van de Nederlanders wil een attenter persoon zijn

Acht op de tien Nederlanders vindt zichzelf een attent persoon. Toch zegt twee derde liever nog attenter te willen zijn naar vrienden en familie toe. Dit blijkt uit onderzoek van Hallmark. De kaartenwebshop deed onderzoek naar de attentheid van Nederlanders. Hiervoor werden ruim 1.100 respondenten ondervraagd. Wat opvalt: 80% van de Nederlanders geeft aan dat zij zich sneller geneigd voelen om attent te zijn wanneer mensen in hun omgeving attent zijn. Bijna één op de vijf Nederlanders is zelfs zo fanatiek dat ze wekelijks iemand verblijden met een klein cadeautje of een kaartje.



En wat vinden we eigenlijk van onze partners? Slechts 37% van de Nederlanders vindt zijn partner écht attent. Ruim één op de tien (12%) vindt dat zijn wederhelft totaal niet attent is en zou dit graag anders zien.

De meest attente provincie (volgens zichzelf)

Inwoners van Limburg vinden zichzelf het meest attent. Hier geeft het grootste percentage aan zichzelf te zien als een attent persoon. Utrecht en Noord-Brabant volgen op plek twee en drie. Groningers zien zichzelf in vergelijking met andere provincies als minst attent.

Een jaartje ouder

Weet jij precies uit je hoofd wanneer je vrienden en je familieleden jarig zijn of vergeet je dit gerust? De meeste Nederlanders zijn goed op de hoogte. 71% zegt namelijk nooit verjaardagen van belangrijke mensen in hun leven te vergeten. Mocht er toch een verjaardag tussendoor zijn geglipt, dan vinden we dit het ergst bij onze beste vrienden, gevolgd door broers en zussen.



Social media lijkt een grote rol te spelen in onze attentheid. Maar liefst 69% van de respondenten geeft aan dat ze het door sociale media makkelijker vinden om attent te zijn, bijvoorbeeld door te zien dat iemand jarig is of een belangrijk moment doormaakt.

Belangrijke eigenschap

Bijna zeven op de tien Nederlanders (67%) hecht veel waarde aan de attentheid van zijn of haar omgeving. In Utrecht geven procentueel de meeste inwoners aan veel waarde te hechten aan attentheid. Flevoland volgt op de tweede plek. Waar de minste waarde wordt gehecht aan attent zijn? Dat is Friesland.