Twee op de drie vrouwen onderschatten het effect van tijd bij sparen en beleggen

Laatst geüpdatet op oktober 15, 2024 by Redactie

Rondom het opbouwen van vermogen leven veel misverstanden, blijkt uit nieuw representatief onderzoek van ASN Bank. Net als veel mannen onderschatten ook vrouwen het effect van tijd bij sparen en beleggen. Op de vraag wat meer oplevert, verwacht een kwart van de Nederlandse vrouwen dat 100 euro per maand beleggen tussen je 40e en 65e levensjaar meer oplevert dan maandelijks 50 euro beleggen tussen je 25e en 65e. Vier op de tien vrouwen denken dat dit geen verschil maakt. Terwijl eerder beginnen met sparen of beleggen je juist meer kan opleveren. Ook als je met een kleinere inleg begint.



Beleggen kent risico’s en kosten. Je kunt je inleg (deels) verliezen.



Twee op de drie Nederlanders sparen en/of beleggen voor later. Bijvoorbeeld omdat het een gevoel van veiligheid geeft om eventuele tegenvallers op te vangen (51%), om een extra pensioenpotje te hebben (43%) of om in de toekomst een grote aankoop te kunnen doen (31%). Van de Nederlanders die spaart of belegt, kiest 4% ervoor om alleen te beleggen. Drie op de tien voor sparen én beleggen, maar de overgrote meerderheid (66%) kiest ervoor om alleen te sparen.

Lees ook: Starten met beleggen: wanneer, waarmee en hoe?

Wie alleen spaart, moet meer inleggen om doelen te bereiken

Vooral onder vrouwen is sparen populair: van de vrouwen die aangaven te sparen of beleggen, geven acht op de tien aan alleen te sparen. Bij mannen is dit ongeveer de helft. “Sparen is goed als buffer voor uitgaven op de korte termijn, bijvoorbeeld bij een kapotte wasmachine of reparatie aan je huis. Maar als je ook voor de langetermijndoelen (langer dan vijf jaar) alleen spaart, dan moet je meer inleggen om deze doelen te kunnen bereiken dan wanneer je ook zou beleggen. En je loopt het risico dat je geld minder waard wordt door inflatie”, vertelt Jasmijn Resink, investeringsanalist bij ASN Impact Investors.



“Stel dat je over 25 jaar met pensioen gaat en dat je net als veel vrouwen een pensioengat hebt2. Om je pensioen aan te vullen, wil je een extra potje opbouwen van € 100.000. Als je daarvoor spaart, moet je maandelijks € 257 opzij zetten. Maar als je belegt met een neutraal risiconiveau draag je maandelijks een kwart minder af: € 190. Juist 25 jaar is een mooie termijn voor beleggen. Want hoe langer je kunt beleggen, des te groter is de kans op een goed rendement. Om mensen te helpen bij het bereiken van hun spaar- en beleggingsdoelen heeft ASN Bank de Doelplanner. Daarmee krijg je een indicatie hoeveel je maandelijks moet sparen of beleggen om je doel te bereiken. En zie je hoe groot het verschil kan zijn als je eerder begint met het opbouwen van vermogen.”

Looptijd maakt veel verschil

Hoe eerder je begint met het opbouwen van vermogen, hoe meer het je kan opleveren. Het onderstaande voorbeeld maakt bij verschillende looptijden zichtbaar hoeveel je moet inleggen wanneer je spaart of belegt voor een extra pensioenpotje van € 100.000.

Bron: Ortec Finance.

De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De uitkomsten van deze berekening mogen niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

In de bovenstaande berekeningen is inflatie niet meegenomen. De kosten die je maakt wanneer je spaart of belegt zijn wel meegenomen.

Lees ook: Zo kies je de juiste cryptocurrency exchange

De scenario’s uitgelegd:

Slecht scenario: je hebt ongeveer 10% kans op een lager eindbedrag.

Gemiddeld scenario: je hebt ongeveer 50% kans op een hoger of lager eindbedrag.

Goed scenario: je hebt ongeveer 10% kans op een hoger eindbedrag.