Twee op de vijf Nederlandse singles knapt af op geen ritmegevoel

mei 25, 2023

Muziek, het kan ons vol in ons hart treffen, net zoals cupido. De liefde is het meest bezongen onderwerp. Maar hoe belangrijk is muziek voor het vinden van de liefde? Welke afknappers zien singles op het gebied van muziek? Lexa vroeg het aan Nederlandse singles.



Muziek is belangrijk om te bepalen of er muziek zit in een toekomstige partner. Onze favoriete liedjes moeten ook bij onze date in de smaak vallen. 89% vindt het hebben van dezelfde muzieksmaak (enigzins) belangrijk. Verder heeft de Nederlandse single niet veel noten op de zang.

Valse kraaien met passie

De muzikale eisen zijn wellicht niet hoog, maar gevoel voor ritme wordt wel gewaardeerd. 40% vindt geen gevoel voor ritme hebben toch echt een afknapper. Daarentegen is niet kunnen zingen geen enkel probleem, zolang je maar vol overtuiging zingt, aldus 80% van de Nederlandse singles. Je hoeft dus niet als muziek in de oren te klinken om indruk te maken op een date, een valse kraai met passie verricht wonderen! Dus kom maar door met de karaoke, volgens 27% een goede date-activiteit.

Muzikale hoogstandjes

Muzikale hoogstandjes staan niet op de eisenlijst, maar muzikaal talent is zeker wel aantrekkelijk aldus 70% van de singles. Dat zien we natuurlijk ook al aan de enorme schare fans waar veel zangers en bandleden op kunnen rekenen. Zanger eat your heart out, want de gitaar staat met stip bovenaan (31%), gevolgd door piano (16%), op de derde plek vinden we pas zang (10%). Deze top 2 geldt ook voor Engelsen, waar de saxofoon net voor zang eindigt. Het Mediterraanse Italiaanse en Spaanse hart wordt veroverd met piano pingeltalent.



Roelijne Peters, Marketing Manager Meetic: “Verliefd zijn of worden klinkt toch iedereen als muziek in de oren? Uit ons onderzoek blijkt dat singles graag hun passie voor muziek met een partner delen. Ook serenades worden gewaardeerd op de gitaar en hoe vals ook, als het maar vol overgave is. Want lef en authenticiteit wordt zeker gewaardeerd. Dat zien we ook op ons platform. Daar kun je je profiel verrijken met een (valse) serenade of delen wie jouw favoriete artiesten zijn. Zodat jullie niet alleen een liefdes-, maar ook een muzikale match hebben.”