Twee op drie Nederlanders wil vaker samen eten met familie en vrienden

Laatst geüpdatet op maart 20, 2025 by Redactie

Maar liefst 68 procent van alle Nederlanders zou graag vaker uitgebreid tafelen met familie en vrienden. Dit blijkt uit onderzoek van aardappelverwerker Lamb Weston onder 1.402 volwassen Nederlanders. Naast samen eten, zegt 62 procent meer tijd en aandacht te willen besteden aan de bereiding van hun avondeten. Voor de Internationale Dag van het Geluk lanceert Lamb Weston vandaag speciale feelgood-gerechten.



Een lekkere maaltijd na een lange werkdag of een gezellige zondagmiddag met vrienden in het park: écht geluk zit vaak in een klein hoekje. In het teken van de Internationale Dag van het Geluk ontwikkelde Lamb Weston speciale feelgood-recepten. “Samen eten is zoveel meer dan alleen een maaltijd delen; het is een moment van verbinding”, zegt Lorenzo Gardelli, Senior Director Product Studio Lamb Weston EMEA. “Met onze gerechten willen we mensen inspireren om samen te eten en te genieten van elkaars gezelschap, zeker op een dag als vandaag. Daarnaast is friet of patat voor veel mensen natuurlijk het ultieme feelgood-gerecht.”

Geluk op tafel

Van alle respondenten zouden jongeren het liefst meer tijd doorbrengen in de keuken (88 procent) en vaker samen eten met hun familie en vrienden (84 procent). Dit terwijl uit recent onderzoek van het Food Service Institute Nederland (FSIN) blijkt dat Nederlandse jongeren steeds minder vaak koken en vaker dan andere generaties kiezen voor bestelmaaltijden. Lamb Weston hoopt hen – en andere generaties – te inspireren met een collectie smakelijke recepten, die eenvoudig te bereiden zijn. Gardelli: “Friet is meer dan een bijgerecht, het draait om smaak en beleving. Daarom snijden we onze friet op verschillende manieren en spelen we met texturen, zoals bij de gekreukelde Ziggy Fries, Twister Fries en knapperige Waffle Fries. Door op een andere manier naar het oude vertrouwde frietje te kijken, hopen we de dagelijkse maaltijd leuker én aangenamer te maken. Met onze feelgood-recepten, zoals de Philly Cheesesteak Loaded Fries of de Garnalen & Mango Waffle Fries Wrap, laten we zien hoe veelzijdig friet kan zijn en hoe het elke maaltijd net dat beetje extra kan geven.”