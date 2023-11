Twee op drie Nederlanders zouden graag in het buitenland wonen en werken

Laatst geüpdatet op november 8, 2023 by Redactie

Maar liefst 69 procent van alle Nederlanders wil voor een langere periode in het buitenland wonen en werken. Onder jongeren bedraagt dit zelfs 77 procent van alle ondervraagden. Dit blijkt uit onderzoek van bunq onder vijfhonderd volwassen Nederlanders. Om toekomstige expats en digital nomads te helpen bij hun uiteindelijke keuze voor een bestemming, analyseerde de neobank de gemiddelde kosten voor (co-) werkplekken, openbaar vervoer, huur, voedsel en nutsvoorzieningen in 28 Europese hoofdsteden. Londen, Dublin en Luxemburg zijn de duurste opties, Boekarest, Boedapest en Athene zijn het voordeligst.

Met slechts 935 euro per maand is Boekarest dé bestemming voor digital nomads met een bescheiden beurs. Boedapest staat met 1.090 euro op de tweede plaats, maar ook Athene is opvallend goedkoop (1.191 euro). Londen is met 3.220 euro per maand de duurste van de Europese hoofdsteden, op gepaste afstand gevolgd door Dublin (2.908 euro), Luxemburg (2.544 euro) en Kopenhagen (2.482 euro).



“Digital nomads leven in een wereld die eigenlijk geen grenzen meer kent. Daarom bieden we ze de mogelijkheid om waar dan ook als een local te bankieren,” aldus Ali Niknam, CEO en oprichter van bunq. “Van Boekarest tot Dublin, wij zorgen ervoor dat je overal je geldzaken kan regelen op een manier waar je je meteen thuis bij voelt.”

Populaire bestemmingen

Buitenlandse expats die voor Amsterdam kiezen, betalen maandelijks gemiddeld 2.386 euro voor hun levensonderhoud. Daarmee is onze hoofdstad fors duurder dan andere populaire hoofdsteden, zoals Berlijn (2.150 euro), Parijs (2.140 euro) en Rome (1.811 euro). De grootste boosdoener zijn de hoge huurprijzen. Zo is een expat ongeveer veertig procent minder kwijt aan woonlasten in Parijs of Berlijn dan in Amsterdam: 1.565 euro tegenover ongeveer 1.100 euro. Vergeleken bij eerdergenoemde bestemmingen is Amsterdam daarentegen wel voordeliger wat betreft de gemiddelde maandelijkse kosten voor voedsel (292 euro per maand) en (co-)werkplekken (189 euro per maand).

Eervolle vermeldingen

Voor de Nederlandse expat zijn er naast het dure Londen, Parijs of Berlijn gelukkig nog voldoende betaalbare alternatieven. Zo bedragen de gemiddelde kosten voor levensonderhoud in Madrid slechts 1.498 euro, mede dankzij de lage voedsel- en huurprijzen. Ook Lissabon (1.685 euro) en Wenen (1.703 euro) zijn relatief betaalbaar. Voor liefhebbers van kou zijn Tallinn (1.266 euro), Vilnius (1.306 euro) en Helsinki (1.558 euro) het overwegen waard.