Twee porties avocado’s per week eten in verband met een lager risico op hart- en vaatziekten

Het wekelijks eten van twee of meer porties avocado was geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten, en het vervangen van avocado door bepaalde vetbevattende voedingsmiddelen zoals boter, kaas of vleeswaren was geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten, volgens nieuw gepubliceerd onderzoek.

Avocado’s bevatten voedingsvezels, onverzadigde vetten, vooral enkelvoudig onverzadigde vetten (gezonde vetten) en andere gunstige componenten die in verband zijn gebracht met een goede cardiovasculaire gezondheid. Klinische onderzoeken hebben eerder aangetoond dat avocado’s een positief effect hebben op cardiovasculaire risicofactoren, waaronder een hoog cholesterolgehalte.

Onderzoekers geloven dat dit de eerste, grote, prospectieve studie is die de positieve associatie tussen hogere avocadoconsumptie en lagere cardiovasculaire gebeurtenissen, zoals coronaire hartziekte en beroerte, ondersteunt.

“Onze studie levert verder bewijs dat de inname van onverzadigde vetten van plantaardige oorsprong de kwaliteit van het dieet kan verbeteren en een belangrijk onderdeel is van de preventie van hart- en vaatziekten”, zegt Lorena S. Pacheco, Ph.D., MPH, RDN, hoofdauteur van de studie en een postdoctoraal onderzoeker op de voedingsafdeling van de Harvard TH Chan School of Public Health in Boston. “Dit zijn met name opmerkelijke bevindingen aangezien de consumptie van avocado’s in de VS de afgelopen 20 jaar sterk is gestegen, volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van landbouw.”

Gedurende 30 jaar volgden onderzoekers meer dan 68.780 vrouwen (leeftijd 30 tot 55 jaar) uit de Nurses’ Health Study en meer dan 41.700 mannen (leeftijd 40 tot 75 jaar) uit de Health Professionals Follow-up Study. Alle studiedeelnemers waren aan het begin van de studie vrij van kanker, coronaire hartziekte en beroerte en woonden in de Verenigde Staten. Onderzoekers documenteerden 9.185 gevallen van coronaire hartziekte en 5.290 beroertes gedurende meer dan 30 jaar follow-up. Onderzoekers beoordeelden het dieet van de deelnemers met behulp van vragenlijsten over voedselfrequentie die aan het begin van het onderzoek en vervolgens om de vier jaar werden gegeven. Ze berekenden de avocado-inname op basis van een vragenlijst waarin werd gevraagd naar de hoeveelheid die werd geconsumeerd en de frequentie. Een portie was gelijk aan de helft van een avocado of een half kopje avocado.

De analyse vond:

Na een breed scala aan cardiovasculaire risicofactoren en algehele voeding te hebben overwogen, hadden studiedeelnemers die elke week minstens twee porties avocado aten een 16% lager risico op hart- en vaatziekten en een 21% lager risico op coronaire hartziekte, vergeleken met degenen die nooit of aten zelden avocado’s.

Op basis van statistische modellen was het vervangen van een halve portie margarine, boter, ei, yoghurt, kaas of vleeswaren zoals spek door dezelfde hoeveelheid avocado geassocieerd met een 16% tot 22% lager risico op hart- en vaatziekten.

Het vervangen van een halve portie avocado per dag door de equivalente hoeveelheid olijfolie, noten en andere plantaardige oliën leverde geen bijkomend voordeel op. Er werden geen significante associaties gevonden met betrekking tot het risico op een beroerte en hoeveel avocado werd gegeten.

De studie sluit aan bij de richtlijnen van de American Heart Association om het mediterrane dieet te volgen – een voedingspatroon gericht op fruit, groenten, granen, bonen, vis en ander gezond voedsel en plantaardige vetten zoals olijven, canola, sesam en andere niet- tropische oliën.

“Deze bevindingen zijn belangrijk omdat een gezond voedingspatroon de hoeksteen is van de cardiovasculaire gezondheid, maar het kan voor veel Amerikanen moeilijk zijn om gezonde eetpatronen te bereiken en zich eraan te houden,” zei Cheryl Anderson, Ph.D., MPH, FAHA, voorzitter van de Raad voor Epidemiologie en Preventie van de American Heart Association.

“We hebben dringend strategieën nodig om de inname van door AHA aanbevolen gezonde diëten – zoals het mediterrane dieet – die rijk zijn aan groenten en fruit te verbeteren”, zegt Anderson, professor en decaan van de Herbert Wertheim School of Public Health and Human. Longevity Science aan de Universiteit van Californië in San Diego.

“Hoewel geen enkel voedingsmiddel de oplossing is voor het routinematig eten van een gezond dieet, is dit onderzoek het bewijs dat avocado’s mogelijke gezondheidsvoordelen hebben. Dit is veelbelovend omdat het een voedingsmiddel is dat populair, toegankelijk, wenselijk is en gemakkelijk kan worden opgenomen in maaltijden die worden gegeten thuis en in restaurants.”