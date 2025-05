Twee recepten met kiwi

Laatst geüpdatet op mei 19, 2025 by Redactie

Bij zomerse temperaturen groeit de behoefte aan verse en lichte snacks. Kiwi’s zijn hiervoor ideaal: ze bevatten weinig calorieën, zijn sappig en zitten vol waardevolle voedingsstoffen. Of het nu gaat om een ​​verfrissend tussendoortje, in heerlijke recepten of als ingrediënt in smoothies: dit fruit zorgt altijd voor een zomers gevoel. Hieronder twee heerlijke recepten met kiwi.

Fruitige ceviche met gouden kiwi’s

Ingrediënten voor 2 porties

150 g kabeljauwhaasjes

4 Zespri SunGold

1 rode ui

1-2 groene chilipepers

1-2 theelepels zeezout

Sap van 2 limoenen

Sap van 1 citroen

2 eetlepels agavesiroop

Groene paprika

2 eetlepels olijfolie

10 g koriander

Bereiding

Snijd de kabeljauw in kleine blokjes. Schil de kiwi’s en snijd ze eveneens in blokjes. Pel de rode ui, halveer hem en snijd hem in dunne halve ringen. Verwijder indien nodig de zaadjes uit de chilipepers en snijd ze in ringen. Pers de limoenen en citroenen uit en rasp de schil fijn. Pluk de koriander. Meng het sap van citrusvruchten met chili, kiwi, ui, koriander, zout, peper en agavesiroop. Laat het tien minuten staan ​​en giet het vervolgens over de vis. Laat de vis 15 minuten marineren zodat het zuur de vis gaart. Voeg nu de olijfolie toe aan de vis en verdeel het geheel over twee borden. Garneer met wat koriander.

Gouden Kiwidrank

Ingrediënten voor 4 drankjes:

3 SunGold Kiwi’s

3 eetlepels agavesiroop

Sap van 2 limoenen

1 el milde kerriepoeder

Ijsblokjes

Mineraalwater

Bereiding:

Schil de kiwi’s, snijd 2 kiwi’s in grote blokjes en breng ze in een pannetje met de agavesiroop, limoensap, kerriepoeder en 100 ml water aan de kook, met het deksel op de pan. Zet het vuur lager en stoom de kiwi’s 5 minuten. Laat ze daarna afkoelen.

Snijd de overige kiwi in dunne plakjes. Pureer de afgekoelde kiwi’s.

Vul vier glazen met ijsblokjes en kiwischijfjes, giet er fruitpuree over en vul aan met mineraalwater. Roer het geheel even door en serveer.

Bereidingstijd: 15 min. + afkoeltijd