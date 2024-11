Tweed Time – Feelgood recepten en inspiratie uit Schotland

Laatst geüpdatet op november 19, 2024 by Redactie

Tweed Time is een ode aan het prachtige Schotland in de meest magische tijd van het jaar: herfst en winter. Theresa Baumgärtner maakt een droomreis naar Schotland en keert vervolgens terug naar haar huis in Luxemburg met veel culinaire inspiratie, rijke stoffen en decoratie-ideeën.



In dit boek heeft Theresa 75 verrukkelijke feelgood maaltijden zoals pompoenrisotto, champignonsoep en heerlijke vegetarische gerechten, smakelijke taarten, geurige broden en pizza’s gemaakt. Het zijn stuk voor stuk gerechten die niet al te veel ingrediënten vragen en gemakkelijk te bereiden zijn. Het meerendeel van de maaltijden is vegetarisch. Ook vind je een paar gerechten met vis.



In dit boek vind je bovendien een paar originele creatieve ontwerpen voor tafeldecoraties, cadeaulabels, een boekenlegger en een herfstkrans.



Tweed Time valt vooral op door zijn sfeervolle vormgeving met natuurfoto’s. In de voetsporen van de fraaie tweedstoffen bezoek je het uitgestrekte landschap van de Schotse Hooglanden. Als je vervolgens de heerlijke gerechten van Theresa gaat bereiden waan je je in Schotland. Het is onmiskenbaar Tweed Time.



TITEL: Tweed Time

AUTEUR: Theresa Baumgärtner

AANTAL PAGINA’S: 256

UITVOERING: Gebonden

ISBN: 9789000395804

PRIJS: € 34,99