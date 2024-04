Tweede seizoen voor Videoland Original dramaserie ‘Máxima’

Laatst geüpdatet op april 16, 2024 by Redactie

De nieuwe Videoland Original high-end dramaserie ‘Máxima’, die vanaf zaterdag 20 april te streamen is, krijgt een tweede seizoen. Peter van der Vorst, Directeur Content RTL en Rachel van Bommel, producent Millstreet Films, maakten dit gisteravond bekend in een bomvol Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In aanwezigheid van cast, crew en tal van Bekende Nederlanders en genodigden vond de feestelijke première van het eerste seizoen daar plaats.



In het tweede seizoen van de Videoland Original ‘Máxima’ vertolken Delfina Chaves en Martijn Lakemeier wederom de hoofdrollen van Máxima en Willem-Alexander. Elsie de Brauw en Sebastian Koch keren terug voor hun rollen als Beatrix en Claus. Saskia Diesing, Joosje Duk en Roxanne Stam zijn verantwoordelijk voor de regie van het tweede seizoen en de scenario’s worden geschreven door Rifka Lodeizen en Daan Gielis.

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL:

“We zijn enorm trots op de kwaliteit van deze unieke Videoland original en hebben daarom nu al besloten een tweede serie te bestellen. In de eerste reeks zien we hoe een Argentijns meisje zich ontwikkelt tot een zelfverzekerde jonge vrouw die smoorverliefd wordt op een Nederlandse prins. Maar het verhaal gaat natuurlijk verder. Máxima trouwt, wordt moeder én koningin. Stuk voor stuk gebeurtenissen die in ons collectief geheugen gegrift staan en die we in het vervolg gaan terugzien. Dit zijn de grote Nederlandse verhalen die onze abonnees graag willen zien bij Videoland!”

Rachel van Bommel, producent Millstreet Films:

“Dat Videoland ons al vóór release van het eerste seizoen liet weten dat ze graag een tweede seizoen willen bestellen, is natuurlijk een droomscenario. In het nieuwe seizoen komt Maxima er achter dat het behouden van de liefde van het Nederlandse volk niet zo makkelijk is als het winnen ervan. Ik kijk enorm uit naar de draaiperiode die in oktober van start gaat met hetzelfde team dat seizoen één ook zo prachtig gemaakt heeft. Daarnaast gaan we natuurlijk aan de slag met de casting van de rest van de Nederlandse koninklijke familie met wie we in het tweede seizoen kennis maken.”



De Videoland Original ‘Máxima’ is vanaf zaterdag 20 april in Nederland te streamen bij de nummer twee steamingdienst van Nederland en op diezelfde dag is de eerste aflevering om 21.35 uur bij RTL 4 te zien als Videoland-première. De serie is internationaal al verkocht aan een groot aantal landen, waaronder Duitsland, België, Latijns-Amerika, Kroatië, Oostenrijk, Israël, Letland, Slowakije, Italië en Hong Kong.



Foto credits: Samuel van Leeuwen