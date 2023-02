Tweeling: portret van een strijdbare moeder en haar op zee geboren zoons

Laatst geüpdatet op februari 24, 2023 by Redactie

Een tweeling wordt te vroeg geboren op een gammel bootje op de Middellandse zee. Alle opvarenden worden gered door de Italiaanse kustwacht. Zodra de jongetjes in een ziekenhuis in Palermo zijn hersteld, stapt hun Eritrese moeder Merhawit met ze in een internationale trein. Haar doel is Noorwegen, maar in Duitsland worden ze opgepakt en krijgen ze asiel. Drie nieuwe Europeanen zijn aangekomen, maar dit is slechts het begin.



In Tweeling volgt regisseur Bregtje van der Haak in zeven korte afleveringen moeder Merhawit en haar zoons Hiyap en Evenezer in hun eerste zeven levensjaren. Het is de start van een langlopend project, waarin de tweeling wordt gevolgd tot aan hun volwassenheid. Van der Haak ontmoette Merhawit en de tweeling in 2016, toen zij voor VPRO Tegenlicht een reportage maakte over de burgemeester van Palermo. Vanaf de eerste ontmoeting in het ziekenhuis voelde ze zich verbonden met de strijdbare Merhawit.



Naast de dagelijkse beslommeringen van een alleenstaande moeder, volhardt Merhawit tijdens haar verblijf in Duitsland in haar missie om haar zoons Hiyap en Evenezer te herenigen met hun vader Yohannes. Hij bleef achter in Soedan met het plan om na te reizen in het kader van gezinshereniging. De surrealistische dans van Merhawit met de Duitse bureaucratie verandert in een feministisch sprookje als ze moedige stappen zet en kiest voor de toekomst.

Tweeling vertelt het uitzonderlijke, maar ook het doodgewone, dagelijkse, levensverhaal van de eeneiige tweeling Hiyap en Evenezer, en hun vastberaden moeder Merhawit. De jongetjes zijn als een spiegelbeeld van elkaar, maar ontwikkelen al snel verschillende karakters. Van der Haak houdt zo met haar portret ook de (Europese) kijker een spiegel voor, want wat betekent het eigenlijk om ‘anders’ of ‘een ander’ te zijn?



Tweeling gaat op 31 maart in première op Movies That Matter Festival (Den Haag, 24 maart t/m 1 april). Tijdens dit jaarlijkse evenement worden zowel documentaires als speelfilms vertoond over mensenrechten en menselijke waardigheid. Tweeling is een productie van de VPRO en is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds.



Tweeling (7×13 min achter elkaar), woensdag 5 april, 23.00 uur, VPRO, NPO 2

Vanaf zondag 2 april volledig te streamen op NPO Start



Regie: Bregtje van der Haak

Montage: Maasja Ooms

Camera: Jean Charles Counet NSC

Geluid: Rik Meier

Regie-assistent: Filmon Kiros

Productie: Mariska Schneider & Stijn van Dongen

Eindredacteur: Karen van Dijk