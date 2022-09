Typisch Canada: Iconische ervaringen met wow-garantie

Wildernis, uitgestrektheid, kosmopolitische steden. Eindeloze wegen door adembenemende natuur en vriendelijke mensen uit alle hoeken van de wereld. Canada, het op één na grootste land ter wereld, biedt een ongelooflijke diversiteit aan landschappen, steden, culturen en avonturen die uniek zijn. Het zijn iconische ervaringen die je ernaar toe lokken, je hart raken en voor altijd in je geheugen branden.

Met een oppervlakte van ruim tien miljoen vierkante kilometer, zes tijdzones en 243.000 kilometer kustlijn is het land in het noorden van Noord-Amerika een reus. Qua bevolking is het echter een dwerg. In Canada wonen slechts 38 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft in de tien grootste steden in het zuiden. Er is dus geen angst om elkaar op de tenen te trappen. Bezoekers van de Trans Canada Highway kunnen een idee krijgen van wat breedte eigenlijk betekent: de 8.000 km langste nationale weg ter wereld, die dwars door Canada loopt, strekt zich zo lang recht naar het westen uit dat het in theorie geen probleem zou zijn voor slechts minder dan een uur om lang achter het stuur te zitten. Wat een gevoel om de cruisecontrol in te stellen, achterover te leunen en te relaxen en te genieten van het uitzicht over de eindeloze horizon.

Maar waar precies in deze eindeloze natuur, weidsheid en stilte zijn de typisch Canadese iconische ervaringen met een wow-garantie? Antwoord: Praktisch in elke provincie en in elk gebied!

Reuzen van de natuur

Naast de legendarische Niagara-watervallen in Ontario, wordt de lange lijst van natuurlijke iconen ongetwijfeld aangevoerd door de Rocky Mountains in Alberta en British Columbia. Vijf grandioze nationale parken wachten in deze monumentale bergwereld: Banff, Jasper, Yoho, Kootenay en Waterton Lakes.

Canada is HET paradijs voor roadtrips. Want hier is het pad het doel. De belangrijkste bezienswaardigheden onderweg: een weg, bergtoppen, dieren en meren. De hele wereld kent de hoge bergmeren van Lake Louise en Moraine Lake, en toch: wie, omringd door reuzen, deze meesterwerken van Moeder Natuur voor het eerst voor zich ziet, houdt zijn adem in, staart met grote ogen en kan zien voor een hele tijd niet afwenden. In Alberta op Highway 93 krijg je gegarandeerd een zere nek van het constante zicht op de torenhoge toppen. Wereldberoemd als de Icefields Parkway, volgt de 140 mijl lange schilderachtige weg van Lake Louise naar Jasper de Continental Divide door het wildste en mooiste deel van de Rocky Mountains. Oude gletsjers, watervallen en brede, diepgroene valleien met turquoise meren zoals Peyto en Bow Lake fascineren bezoekers. Als je denkt dat het niet beter kan, gaat het over een heuvel of een bocht en wordt het nog ongeloofwaardiger, ongenaakbaarder, sprookjesachtiger.

De Big Five van het noorden

Canada wordt niet voor niets de “Wildlife Capital of the World” genoemd. Omdat het esdoornland over de hele linie presteert als het gaat om dieren in het wild en de mogelijkheid biedt om de Big Five van het noorden te ontmoeten: beren, elanden, kariboes, walvissen en bizons. Het spotten van dieren is vrijwel gegarandeerd tijdens een roadtrip, en niet alleen in de meer dan 40 nationale parken van het land en talloze provinciale en territoriale parken. Helemaal bovenaan het lijstje van ontmoetingen met dieren: beren. De kans om er een te ontmoeten is meer dan goed. Beren zijn bijna overal in Canada te vinden, waarbij Alberta, British Columbia en de Yukon de meest waarschijnlijke plaatsen zijn om een ​​zwarte beer of grizzly te zien. Alleen in het regenwoud van British Columbia komen de zeldzame witte Kermode-beren voor, ook wel spookberen genoemd. Een ontmoeting met deze bijzondere dieren is gewoon magisch.

Wat is een bezoek aan Canada zonder een ontmoeting met een eland? De provincies Newfoundland, Québec, Ontario, de Yukon en British Columbia bieden goede ontmoetingen met elanden. De provincie British Columbia herbergt nu weer wilde bizons, net als Alberta, Saskatchewan en de Northwest Territories. Hartverscheurende gegarandeerde ontmoetingen met walvissen zijn te vinden langs de ongelooflijke 120.000 mijl lange kustlijn van Canada, met name rond Newfoundland en Labrador en voor de kust van British Columbia, evenals in Nova Scotia, New Brunswick en Quebec.

Ongelooflijke witte uitgestrektheid – het noordpoolgebied

Het Canadese Noordpoolgebied is een magische plek – afgelegen, wild en vol avonturen die je hart raken en in je geheugen gegrift blijven staan. Het omvat delen van de Yukon, Northwest Territories en Nunavut-gebieden, de mensen daar, voornamelijk Inuit en First Nations, zijn traditionele gastheren die bezoekers graag dichter bij de speciale en vaak volledig geïsoleerde wereld brengen. De arctische gebieden in de Yukon en de Northwest Territories zijn relatief gemakkelijk te bereiken. De legendarische Dempster Highway, meer dan 700 kilometer lang, de droom van alle roadtrippers, leidt niet alleen over de poolcirkel, maar vervolgt ook zijn weg als de Inuvik-Tuktoyaktuk Highway naar de Beaufortzee. Voorbij de poolcirkel ligt ook het mooiste nationale park van Yukon, alleen toegankelijk per vliegtuig, Ivvavik National Park, beheerd door de Inuit en bezocht door niet meer dan 100 mensen per jaar. Net buiten Yellowknife, de hoofdstad van de Northwest Territories, ook wel bekend als de “Aurora Capital of North America”, wacht de ijsweg naar Detah, een arctisch dorp waar de Dene-bevolking woont. Onderweg racen avonturiers over de meer dan een meter dikke laag ijs op het Great Slave Lake, voorbij de poolcirkel voert de route over de Noordelijke IJszee.

Een keer in je leven een ijsbeer zien – dat is de droom van veel Arctische bezoekers. Een van de beste plaatsen om dit te doen is Churchill, Manitoba, de “Polar Bear Capital of the World” aan de rand van het noordpoolgebied. Daar, aan de oevers van de Hudsonbaai, wachten de ijsberen elk jaar tussen oktober en november tot het water bevriest, zodat ze weer op zeehonden kunnen jagen. Gedurende deze tijd verblijven er tot 900 ijsberen in het gebied. De kans op het zien van ijsberen is ook goed op veel plaatsen in Nunavut. Het arctische gebied is niet alleen de thuisbasis van de imposante witte reuzen, maar ook van andere van de grootste en meest imposante dieren op aarde: muskusossen, kariboes, walrussen, narwallen – de eenhoorns van de zee, Groenlandse walvissen en beluga’s. Cunningham Inlet op Somerset Island wordt beschouwd als ’s werelds beste plek om beluga-walvissen te spotten. Duizenden van deze witte walvissen komen elk jaar naar de baai om te spelen, hun jongen te verzorgen en te vervellen.

Een van de hoogtepunten van het noordpoolgebied is onbetwist Baffin Island. Naast de opwindende Inuit-cultuur en ontroerende ontmoetingen met dieren, wachten enkele van de meest spectaculaire natuurlijke spektakels op het vijfde grootste eiland ter wereld: ongelooflijke ijswoestijnen, diep ingesneden fjorden en gigantische gletsjers verbazen avonturiers en ontdekkingsreizigers, bijvoorbeeld in het Auyuituqq National Park met Mount Thor in het noorden van het eiland.

Unieke culturele diversiteit in bruisende steden

Van het brullende water van de Niagara-watervallen tot de majestueuze Rocky Mountains, van de ruige kliffen van de Atlantische Oceaan tot de regenwouden van de Stille Oceaan, combineer de iconische landschappen van Canada met de uitzonderlijke geschiedenis, cultuur en architectuur van het land en je bevindt je in enkele van de de mooiste steden van het continent. Elk is uniek, elk rijk aan nationale monumenten!

Toronto, met 6,4 miljoen de grootste van Canada’s steden, is een van de meest multiculturele ter wereld. Meer dan de helft van de Torontonians is niet in Canada geboren, 911 antwoordt in 140 talen. Meer dan een dozijn etnische buurten, met de duizenden bars en restaurants van de stad, gaan in het waanzinnige tempo van een stad van deze omvang. Welvaart en multiculturalisme produceerden ook een van de meest actieve culturele scènes in Noord-Amerika. En grensverleggende stadsarchitectuur, waarin internationale tekentafelsterren als Frank Gehry en Daniel Libeskind onderscheidende accenten zetten naast lokale architecten. De CN Tower met zijn legendarische Edgewalk torent hoog boven de supermoderne skyline van de stad uit, die ze hebben gecreëerd. Het slanke, 553 meter hoge beeldhouwwerk is het op twee na hoogste vrijstaande bouwwerk ter wereld en is een van de topattracties van de stad. Het zien van Niagara Falls, op ongeveer anderhalf uur rijden, vanaf de observatiedekken van de CN Tower is slechts een van de vele hoogtepunten van dit stedelijke paradijs.

Ah Vancouver! Van de glazen torens van Downtown tot de totempalen van Stanley Park en de Vancouver Canucks bij Rogers Arena tot de torenhoge North Shore Mountains, bezoekers van over de hele wereld stromen als het gaat om Vancouver. De stad aan de Pacific wordt ook wel vaak de mooiste stad van Canada genoemd. Ze geniet absoluut van de mooiste locatie. En het beste weer. En een reputatie als de beste stad om te “chillen”, op de stranden van Kitsilano en English Beach. En niets van dit alles is overdreven! Het is ook waar dat de recreatiemogelijkheden in de omgeving van Vancouver eindeloos zijn. Dus iedereen die de must-do’s van Vancouver heeft voltooid, zoals een wandeling in Stanley Park, een wandeling door de kunstenaarsgemeenschap van Granville Island en winkelen in de Public Market, de fietstocht over de 22 kilometer lange Seawall of een bezoek aan het Museum voor Antropologie, vindt het leuk Doe wat de locals doen: ze hebben plezier met wandelen boven de boomgrens in Garibaldi Provincial Park of kajakken in Deep Cove (Noord-Vancouver). Of wandel tussen de eeuwenoude Douglas-dennen in Lighthouse Park (West Vancouver). Gelukkig Vancouver. Uniek Canada!